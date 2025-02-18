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經典賽／熱身賽 西班牙與龍隊打平、南非遭雄鷹扣倒

中央社／ 台北18日電

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於21日開打，各隊都在進行熱身賽備戰，其中西班牙隊今天與中職味全龍隊4比4打成平手；南非隊則是以7比19遭台鋼雄鷹隊提早結束。

WBCQ台灣隊將於21日至23日分別對上西班牙、南非及尼加拉瓜，分組第1名直接拿到明年世界棒球經典賽的門票，第2、第3名是要再於25日爭取最後一張門票。

WBCQ西班牙隊今天在斗六棒球場與中職味全龍隊打熱身賽，在雙方1比1平手時，3局下龍隊一、二壘有人，拿莫・伊漾敲出深遠安打帶有2分打點，4局下再添1分，龍隊取得4比1領先。

不過西班牙隊在9局上從投手陳冠偉手中展開反攻，希梅尼茲（Daniel Jimenez）、瓦列里歐（EdisonValerio）、艾斯特拉達（Rusber Estrada）、瓦列里歐（Edison Valerio）接連敲出安打，攻下3分，終場西班牙與味全龍隊以4比4平手。

另一方面，WBCQ南非隊是在立德棒球場與中職台鋼雄鷹隊交手，雖然前2局南非隊就取得5分領先，不過雄鷹隊在4局下灌進7分大局，包括胡冠俞的2分打點二壘安打、顏郁軒的2分全壘打；第5局吳柏萱轟出3分砲，第6局又灌9分，雄鷹全場敲出16支安打，終場以19比7扣倒南非。

另外，WBCQ尼加拉瓜隊近期都在日本備戰，今天與日本社會人東京瓦斯隊交手，芒提斯（JuanMontes）、米蘭達（Elian Miranda）、雷優（ElianRayo）、特盧希卓（Emanuel Trujillo）等4人開轟，終場以8比2奪勝，結束在日本的熱身賽行程。

WBC中華隊 經典賽

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