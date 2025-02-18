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經典賽／西班牙9局攻破陳冠偉 猛灌3分逼和龍隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳冠偉面對5人次僅取得1個出局數，被敲4安打、丟掉3分，味全龍因此被西班牙逼和。 聯合報系資料照
陳冠偉面對5人次僅取得1個出局數，被敲4安打、丟掉3分，味全龍因此被西班牙逼和。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽資格賽即將開打，中華隊21日的首戰對手西班牙隊，今天與味全龍隊進行熱身賽，1：4落後進入第9局，攻破12強國手、龍隊終結者陳冠偉，讓他0.1局失3分，西班牙最終以4：4和局收場。

龍隊昨天在天母球場由6名投手聯手以4：0完封中華隊，今天在斗六棒球場過招另一支經典賽資格賽球隊，李致霖面對西班牙先發2局、無失分，李承風接手2局，在第3局丟掉1分，後續張鈞守、李超、呂偉晟登板皆未掉分，龍隊帶著4：1領先進入第9局。

陳冠偉9局上登板，遭遇西班牙猛烈攻勢，希梅尼茲（Daniel Jimenez）先敲二壘打，瓦列里歐（Edison Valerio）安打先追回1分，陳冠偉雖飆K抓下第一個出局數，但後續再連挨兩支長打，單局丟掉3分遭到扳平，陳冠偉面對5人次僅取得1個出局數，被敲4安打、丟掉3分，因用球數已到該局提前結束。

9局下，西班牙隊推出赫南德茲（Orlando Rodriguez）登板，龍隊由張祐銘敲出安打，但攻勢無法推進，最終雙方和局收場。

WBC中華隊 經典賽

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