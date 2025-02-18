經典賽／資格賽開打 22、23日中市府廣場直播挺台灣
世界棒球經典賽資格賽2月21日至25日舉行，台中市政府運動局22、23日在府前廣場舉辦賽事直播，力邀球迷共襄盛舉。
中市運動局長游志祥表示，世界棒球經典賽資格賽登場，中華隊將在本周末先後迎戰南非及尼加拉瓜，爭取晉級2026年經典賽正賽資格。
中市府22日起連續2天在府前廣場舉辦戶外轉播派對活動，透過1300吋大螢幕滿足民眾視覺饗宴，並邀請應援團帶動現場氣氛。
在地企業「屋馬餐飲集團」贊助限量特殊造型的爆米花球棒，民眾只要完成活動任務，將可在現場領取，數量有限，發完為止。
中市府前廣場為全國最大戶外直播場地，去年中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，中日大戰直播現場累計逾4萬人熱血參與。
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