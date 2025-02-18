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經典賽／資格賽開打 22、23日中市府廣場直播挺台灣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府前廣場成為棒球直播聖地，22､23日直播經典賽資格賽。圖／市府新聞局提供
台中市政府前廣場成為棒球直播聖地，22､23日直播經典賽資格賽。圖／市府新聞局提供

世界棒球經典賽資格賽2月21日至25日舉行，台中市政府運動局22、23日在府前廣場舉辦賽事直播，力邀球迷共襄盛舉。

中市運動局長游志祥表示，世界棒球經典賽資格賽登場，中華隊將在本周末先後迎戰南非及尼加拉瓜，爭取晉級2026年經典賽正賽資格。

中市府22日起連續2天在府前廣場舉辦戶外轉播派對活動，透過1300吋大螢幕滿足民眾視覺饗宴，並邀請應援團帶動現場氣氛。

在地企業「屋馬餐飲集團」贊助限量特殊造型的爆米花球棒，民眾只要完成活動任務，將可在現場領取，數量有限，發完為止。

中市府前廣場為全國最大戶外直播場地，去年中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，中日大戰直播現場累計逾4萬人熱血參與。

WBC中華隊 經典賽

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