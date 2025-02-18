經典賽／尼加拉瓜4轟收尾熱身賽 釀酒人3A打者已先來台

尼加拉瓜隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天進行最後一場熱身賽，以8：2擊敗日本社會人球隊東京瓦斯隊，打線敲出4轟，包括美國職棒舊金山巨人隊體系的雷優（Elian Rayo）也加入開轟行列。

不像西班牙、南非提前來台備戰，尼加拉瓜赴日本宮崎進行4場熱身賽，加上今天贏球在內，共取得2勝2敗，接下來就將啟程飛往台灣，準備21日開打的正式比賽。

尼加拉瓜打線今天敲出4轟，先是第3局第9棒蒙提斯（Juan Montes）開轟，第4局米蘭達（Elian Miranda）、雷優、特盧希卓（Emanuel Trujillo）先後開砲。

尼加拉瓜結束全部熱身賽程，接下來將轉戰台灣，陣中旅美最高階打者、釀酒人隊3A內野手札馬拉（Freddy Zamora）這幾天都未出現在尼加拉瓜熱身賽打線中，今天個人IG已在台灣飯店打卡，準備與國家隊會合。