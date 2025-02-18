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經典賽／陳子豪與林盛恩皆因傷遭割愛 蔡其昌：身體最重要

中央社／ 台北18日電
原本在36人名單中的重砲陳子豪，在台韓交流賽中因跑壘造成腰部有些不適，最後遭到割愛。 聯合報系資料照
原本在36人名單中的重砲陳子豪，在台韓交流賽中因跑壘造成腰部有些不適，最後遭到割愛。 聯合報系資料照

WBCQ台灣隊正式28人名單已在日前公布，談到因為身體狀況被割愛的陳子豪，中職會長蔡其昌今天表示，選手的身體健康是重中之重，另外也已協助身體有傷的林盛恩返美。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊28人名單已在15日出爐，對於名單，中職會長、台灣隊領隊蔡其昌今天表示，「基本上我的態度都是一致，相信總教練的決定，名單都是考量選手意願、健康及當下的狀況，經過重重考量所做的決定 。」

由於資格賽是在季前舉行，蔡其昌強調，「有些選手不是他不好，只是可能這個時間點還沒拉到高峰，就必須割愛。」蔡其昌指出，最後決選名單教練團有2大考量重點，「包括選手狀況到底拉升了沒，還有身體有沒有不適。」

原本在36人名單中的重砲陳子豪，在台韓交流賽中因跑壘造成腰部有些不適，最後遭到割愛。對此蔡其昌指出，「聯盟同仁有持續去了解，他身體上還是有不適狀況，最後才被割捨、很可惜，但身體是重中之重，留得青山在、不怕沒柴燒，不能有傷硬上場。」

旅美投手林盛恩也因為身體狀況被割愛，並在聯盟協助訂機票下返美，蔡其昌指出，「我覺得健康是最重要的，機票聯盟幫忙買，這個小事是應該要做的。」

而在台韓交流賽支援投球表現亮眼的低肩側投陳宇宏，雖然沒有在36人名單、但最後順利入選28人名單，蔡其昌提到，「台灣這種低肩側投本來就不多，這次其他隊一定徵召中南美洲的球員，宇宏那天的球速、控球，已經有正賽的水準。」

雖然在明天之前還可以換名單，不過蔡其昌指出機率不高，因為其他沒入選的球員都已回母隊，像劉基鴻昨天就以味全龍球員身分與台灣隊打模擬賽。

WBC中華隊 經典賽

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