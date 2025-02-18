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經典賽／中華隊模擬賽 2旅日投手待調整

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽A組賽事本周五在台北大巨蛋開打，中華隊昨天在天母棒球場與味全龍隊進行模擬比賽，李東洺修正在台韓交流賽不穩的控球，演出好投，兩位旅日投手孫易磊、徐翔聖則是還有課題需要加緊修正。

李東洺在面對樂天巨人隊時控球不穩，進入廿八人名單引起最多質疑聲浪，他昨天控球表現回穩，擔任首位登板投手，以廿一球投兩局、六上六下，送出兩次三振。

兩位旅日投手也都在此役亮相。孫易磊投一局三上三下，最快球速一五二公里，但被投球時鐘追著跑；徐翔聖投兩局，被敲較多安打。

中華隊總教練曾豪駒表示，孫易磊的投球看起來是滿有力量，但節奏還要再注意，有幾顆球都是在投球時間限制快到才壓秒出手，正式比賽前還要再調整；徐翔聖控球狀況還不錯，但球種搭配上要再調整。

中華隊選手名單於十五日從卅六人縮編到正式比賽的廿八人，昨天的比賽為正選名單出爐後的首場實戰，中華隊啟用宋晟睿擔任開路先鋒，先發內野陣形則是吳念庭一壘、林子偉二壘、張育成游擊、李宗賢三壘，但打線火力靜悄悄，以○比四遭到龍隊完封。曾豪駒表示，中華隊需要趕快把比賽感覺、想贏的感覺找回來。

WBC中華隊 經典賽

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