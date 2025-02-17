經典賽／南非隊來台南交流 測試賽稱亞太成棒主球場沒得挑剔

世界棒球經典賽資格賽即將開打，南非代表隊提前來台備戰，昨與台南城市棒球隊於亞太成棒主球場舉辦測試賽，並聽取國外球隊使用後的感想與建議。南非隊總教練與南非棒協理事長對亞太棒球場主球場均予以極高評價，南非隊強調希望未來有更多交流機會。

南非國家代表隊總教練Neil Adonis表示，台南市城市棒球隊年輕有活力，看得出隊員保持著愉悅、享受棒球的心態在打球、比賽，對待棒球競賽的運動家精神令人尊敬，同時這也是一支對棒球抱持著敬意的球隊。

Neil Adonis稱讚亞太棒球場很漂亮場，「想不出任何負面的評語」，說，「這完全就是一座打造出你所認為最專業的球場該有的模樣」。

南非棒協理事長Marc Moreau也提到，U-12世界盃棒球賽南非隊曾兩度來到台南，感謝台南每次的盛情款待，今年七月的U-12世界盃棒球賽在台南，南非隊還會再次造訪。期待與台南市不只在U-12這個年齡層級的棒球交流，還能夠更進一步與不同棒球層級互動。期盼南非開普敦市與台南市像雙子城，除了棒球運動的交流，也能增加更多元、全面的雙邊交流與認識。