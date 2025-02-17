經典賽／味全龍6投聯手完封 中華隊吞集訓以來首敗
中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在閉門模擬賽面對味全龍隊，龍隊6位投手聯手讓中華隊全場分數掛蛋，最終以4：0賞給中華隊集訓以來首敗。
龍隊由郭郁政先發2局無失分，後續林鋅杰2局、趙璟榮1局、王維中2局都未被敲出安打；第8局起吳君奕、陳禹勳各投1局無失分。
兩隊前5局還是0：0，龍隊第6局王順和敲出安打，林智勝、陳思仲連續安打串連攻下分數，隨後張政禹再補上安打，取得2：0領先。8局下瑪仕革斯滿壘敲安，一棒攻下2分，龍隊最終4：0贏球。
中華隊先前兩場閉門賽面對台鋼雄鷹隊、兩場開門賽面對南韓職棒樂天巨人隊，以及15日閉門賽面對龍隊，都取得勝利，今天吞下集訓以來首場敗仗。面對打線熄火狀況，總教練曾豪駒表示，「今天打擊比較沒有發揮，大家要趕快把比賽的感覺、想要拚勝負的感覺找回來。」
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