經典賽／韓國為一年後情蒐！新教頭柳志炫將來台看資格賽

據韓媒報導，世界棒球經典賽資格賽即將展開，韓國隊新教頭柳志炫預計在20日前往台灣，親自到經典賽資格賽考察，這也是他上任後首度安排正式行程。

此次資格賽21至25日將在台灣舉辦，參賽隊伍包含台灣、尼加拉瓜、西班牙及南非。進行循環賽後排名第一的隊伍能夠直接晉級正賽，第二、三名則需要加賽爭奪晉級席次。

韓國目前已經確定晉級正賽，並與日本、澳洲、捷克及資格賽晉級隊伍一同被分為C組。若順利排名前2，將能前往美國進行8強賽事。

本次前往資格賽現場，柳志炫希望能親自評估潛在對手的實力，幫助韓國隊備戰更充分。過去叱吒國際賽場的韓國近年表現不如預期，最近一次經典賽得名是2009年的亞軍，而後的2013、17和23年經典賽都於正賽首輪鎩羽而歸。2021年東京奧運也未能獲得獎牌，去年的世界12強棒球賽更是與晉級資格擦身而過。

儘管多項賽事都無法成功出線，但韓國隊已連續斬獲四屆亞運金牌，證明年輕人才具有實力，「但我們在奧運和經典賽等重大賽事卻未能回應球迷的期待，我會努力讓韓國棒球在重新站上國際舞台之巔，爭取好成績。」柳志炫說道。

除了這次前往資格賽考察，柳志炫還計劃將在3月飛往美國，了解韓國旅美球員的狀態，進一步完善球隊陣容、戰術。雖然距離2026年經典賽開幕仍有一年時間，但他點出韓國隊現在就會積極備戰，「希望能取得佳績，重返世界勁旅之列。」