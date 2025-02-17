快訊

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲出看守所

外資敲進247億 ！竟買超「這檔」逾4萬張 還大買台積電、鴻海

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／李東洺控球回穩6上6下 孫易磊投球時鐘壓秒還需調整

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李東洺。圖／中華職棒提供
李東洺。圖／中華職棒提供

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天繼續與味全龍隊進行模擬賽，由李東洺擔任首位上場投手，2局讓對手六上六下、送出2K，獲得總教練曾豪駒評價，控球比前一場出賽更好。

李東洺在台韓交流賽面對樂天巨人隊控球不穩，今天僅用精簡21球完成2局投球，並送出2K，讓龍隊打者六上六下。曾豪駒說：「李東洺2局的投球，控球方面比上一場還好，後面包括徐翔聖與孫易磊等投手，投球的品質和壓制能力都還不錯，投手整體狀況都算平穩。」

旅日投手徐翔聖與孫易磊也都有出賽，孫易磊首度在實戰演練中登板，最快球速152公里，面對3名打者投出1次三振，沒有讓打者上壘。

曾總表示，孫易磊的投球看起來是滿有力量的，但節奏方面還要再注意，有幾顆球都是在投球時間限制內壓線投球，正式比賽前還要再調整。此外，教練團安排徐翔聖嘗試2局的投球，雖被敲較多安打，但都是短程安打，曾總認為，他的控球狀況還不錯，不過在球種搭配上可以再做調整。

中華隊今日打線較無表現，曾總表示，「今天打擊比較沒有發揮，大家要趕快把比賽的感覺、想要拚勝負的感覺找回來。」

此役為縮編至28人名單後的首場實戰，中華隊啟用宋晟睿擔任開路先鋒，先發內野陣型則是吳念庭一壘、林子偉二壘、張育成游擊、李宗賢三壘；陳傑憲今天已恢復出賽，擔任先發第三棒、指定打擊。

徐翔聖。圖／中華職棒提供
徐翔聖。圖／中華職棒提供
孫易磊。圖／中華職棒提供
孫易磊。圖／中華職棒提供

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽國手 2月已在狀況內 呂詠臻入選關鍵

經典賽／看不到炸裂舞了！陳子豪無緣進中華隊 落選原因曝光

經典賽／莊陳仲敖一下飛機就來報到 孫易磊初印象餅哥好親切

經典賽／徐若熙15日模擬賽先發對龍隊 中華隊持續等古林報到

相關新聞

經典賽／味全龍6投聯手完封 中華隊吞集訓以來首敗

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在閉門模擬賽面對味全龍隊，龍隊6位投手聯手讓中華隊全場分數掛蛋，最終以4：0賞給中華...

經典賽／李東洺控球回穩6上6下 孫易磊投球時鐘壓秒還需調整

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天繼續與味全龍隊進行模擬賽，由李東洺擔任首位上場投手，2局讓對手六上六下、送出2K，獲...

經典賽／韓國為一年後情蒐！新教頭柳志炫將來台看資格賽

據韓媒報導，世界棒球經典賽資格賽即將展開，韓國隊新教頭柳志炫預計在20日前往台灣，親自到經典賽資格賽考察，這也是他上任後首度安排正式行程。 此次資格賽21至25日將在台灣舉辦，參賽隊伍包含台灣、

世界棒球經典賽資格賽本周登場 雲林虎尾、斗六將戶外轉播

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，雲林縣斗六、虎尾分別在膨鼠森林公園和虎尾鎮圓環停車場，舉辦賽...

經典賽國手 2月已在狀況內 呂詠臻入選關鍵

樂天桃猿隊第八次作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊交流賽以七比七和局收場，世界棒球經典賽資格賽三名國手呂詠臻、陳柏豪、...

經典賽／看不到炸裂舞了！陳子豪無緣進中華隊 落選原因曝光

今年休賽季以破億合約轉戰味全龍的重砲陳子豪，原本被寄予厚望能在世界棒球經典賽資格賽中為中華隊扛起主砲位置。然而，日前公布的中華隊28人正選名單中，陳子豪卻是落選了，成為本屆名單中最大意外之一，其落選原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。