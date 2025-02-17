重現KANO決戰風華 嘉大VS.日本中京大學棒球隊開戰

日本中京大學棒球隊將於2月21日、22日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行二場交流比賽，重現1931年甲子園冠軍賽戲碼。在中華隊勇奪2024年「世界12強棒球錦標賽」冠軍，2025年「世界棒球經典賽」資格賽在開打之際，嘉義也有棒球熱，球迷可以自由入場共襄盛舉。

嘉義大學與日本中京大學兩校交流起源於日據時代台灣嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學），成立了該校第一支棒球隊「嘉義農林棒球隊（KANO baseball team）」，1931年首次到台北參賽便奪得全台高校棒球冠軍，隨後代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以三勝一負的佳績獲得準優勝（亞軍），博得「英雄戰場 天下嘉農」美譽，開啟嘉農KANO棒球隊光輝歲月。

嘉義農林學校在冠軍戰中對上來自日本愛知縣中京商業學校（現為中京大學附屬中京高等學校），兩校決賽激戰，是台日棒球迷永遠津津樂道的棒球史。中京商業學校是甲子園史上奪得優勝次數最多的學校，1931年第一次打進甲子園直到1933年，中京商創下日本甲子園史上第一次三連霸，嘉農與其對壘時，正是中京商的黃金時期，日本當年最強的一支棒球隊，嘉農初出茅廬屈居亞軍可謂雖敗猶榮。

嘉義大學與日本中京大學因當年的機緣，在嘉義市政府引薦下，2015年簽署學術交流協議，希望在棒球等領域進行合作，兩校每年進行一次棒球交流賽，並輪流於日、台兩地舉辦。2016年至2019年分別於日本名古屋瑞穗及豐田球場（2016）、嘉義市立棒球場（2017）、日本名古屋豐田球場（2018）及嘉義市立棒球場（2019）進行2～3場棒球交流比賽，直至2020年COVID-19疫情襲捲全球，兩校棒球交流賽受疫情影響而停止舉辦。