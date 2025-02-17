快訊

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

機捷通車8年…當年買「這兩站」的人最賺 坪價翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

重現KANO決戰風華 嘉大VS.日本中京大學棒球隊開戰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大與日本中京大學棒球隊交流賽將於嘉義市立棒球場開戰。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供
嘉大與日本中京大學棒球隊交流賽將於嘉義市立棒球場開戰。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供

日本中京大學棒球隊將於2月21日、22日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行二場交流比賽，重現1931年甲子園冠軍賽戲碼。在中華隊勇奪2024年「世界12強棒球錦標賽」冠軍，2025年「世界棒球經典賽」資格賽在開打之際，嘉義也有棒球熱，球迷可以自由入場共襄盛舉。

嘉義大學與日本中京大學兩校交流起源於日據時代台灣嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學），成立了該校第一支棒球隊「嘉義農林棒球隊（KANO baseball team）」，1931年首次到台北參賽便奪得全台高校棒球冠軍，隨後代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以三勝一負的佳績獲得準優勝（亞軍），博得「英雄戰場 天下嘉農」美譽，開啟嘉農KANO棒球隊光輝歲月。

嘉義農林學校在冠軍戰中對上來自日本愛知縣中京商業學校（現為中京大學附屬中京高等學校），兩校決賽激戰，是台日棒球迷永遠津津樂道的棒球史。中京商業學校是甲子園史上奪得優勝次數最多的學校，1931年第一次打進甲子園直到1933年，中京商創下日本甲子園史上第一次三連霸，嘉農與其對壘時，正是中京商的黃金時期，日本當年最強的一支棒球隊，嘉農初出茅廬屈居亞軍可謂雖敗猶榮。

嘉義大學與日本中京大學因當年的機緣，在嘉義市政府引薦下，2015年簽署學術交流協議，希望在棒球等領域進行合作，兩校每年進行一次棒球交流賽，並輪流於日、台兩地舉辦。2016年至2019年分別於日本名古屋瑞穗及豐田球場（2016）、嘉義市立棒球場（2017）、日本名古屋豐田球場（2018）及嘉義市立棒球場（2019）進行2～3場棒球交流比賽，直至2020年COVID-19疫情襲捲全球，兩校棒球交流賽受疫情影響而停止舉辦。

今年兩校再次重啟棒球交流賽，中京大學再度來訪嘉義，於2月21日及22日於嘉義市立棒球場重現1931年甲子園冠軍賽戲碼，在2024年「世界12強棒球錦標賽」中華隊擊敗日本隊勇奪冠軍後，可預期將會是台日兩國棒壇關注的重要盛事，勢必更帶動棒球熱愛風潮。比賽時間2月21日（五）下午1點及22日（六）1點30分，嘉義市立棒球場採自由入場。

2016年嘉大棒球隊前往日本，與日本中京大學在名古屋豐田球場進行交流賽。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供
2016年嘉大棒球隊前往日本，與日本中京大學在名古屋豐田球場進行交流賽。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供
2019年日本中京大學來到嘉義，與嘉大棒球隊在嘉義市立棒球場進行交流賽。圖／嘉義大學提供
2019年日本中京大學來到嘉義，與嘉大棒球隊在嘉義市立棒球場進行交流賽。圖／嘉義大學提供
2016年嘉大棒球隊前往日本，與日本中京大學在名古屋瑞穗球場進行交流賽。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供
2016年嘉大棒球隊前往日本，與日本中京大學在名古屋瑞穗球場進行交流賽。圖／嘉大棒球隊總教練鍾宇政提供

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

嘉義文化路夜市人潮常爆滿 市府將調整車輛管制時間

趁著立山黑部開山限時登頂賞雪壁！下山享受加賀／奧飛驒溫泉的極致放鬆

不必被標為中國籍！日法務省5月起改日本戶籍欄 可登記為「台灣」

國道1南向嘉義段起霧7車相撞 5小時後恢復通車

相關新聞

經典賽國手 2月已在狀況內 呂詠臻入選關鍵

樂天桃猿隊第八次作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊交流賽以七比七和局收場，世界棒球經典賽資格賽三名國手呂詠臻、陳柏豪、...

經典賽／看不到炸裂舞了！陳子豪無緣進中華隊 落選原因曝光

今年休賽季以破億合約轉戰味全龍的重砲陳子豪，原本被寄予厚望能在世界棒球經典賽資格賽中為中華隊扛起主砲位置。然而，日前公布的中華隊28人正選名單中，陳子豪卻是落選了，成為本屆名單中最大意外之一，其落選原

重現KANO決戰風華 嘉大VS.日本中京大學棒球隊開戰

日本中京大學棒球隊將於2月21日、22日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行二場交流比賽，重現1931年甲子園冠軍賽戲碼...

世界棒球經典賽資格賽本周登場 雲林虎尾、斗六將戶外轉播

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，雲林縣斗六、虎尾分別在膨鼠森林公園和虎尾鎮圓環停車場，舉辦賽...

經典賽／滿是「工具人」…投手占15人 野手先挑多功能

攤開這次經典賽資格賽的中華隊初步廿八人名單，一大特色是全員「工具人」，扣除捕手，野手守備位置都是兩個起跳，事實上，這是從...

經典賽／中華隊28人名單出爐！ 「借將」陳宇宏補進正選

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，廿八人正選名單出爐，台鋼雄鷹隊陳宇宏從「借將」變正式球員，七名選手包括旅日火腿隊古林睿煬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。