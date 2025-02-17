世界棒球經典賽資格賽本周登場 雲林虎尾、斗六將戶外轉播

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，雲林縣斗六、虎尾分別在膨鼠森林公園和虎尾鎮圓環停車場，舉辦賽事轉播活動，現場將邀中信兄弟啦啦隊女孩應援，和民眾一起為中華隊加油。

中華隊在世界棒球12強錦標賽奪冠，帶動全台棒球熱，緊接著世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日在台北大巨蛋開打，台灣將與尼加拉瓜、西班牙、南非等隊晉級2026年經典賽正賽資格。

雲林縣體育會慢速壘球委員會先前舉辦多場世界棒球大賽戶外轉播活動，都吸引不少民眾為中華隊應援，委員會主席朱健嘉表示，將延續去年12強棒球賽奪冠熱潮，21日起連續三天在虎尾鎮圓環停車場舉辦戶外轉播派對活動，號召民眾一起為中華隊加油。

朱健嘉表示，活動會場將以400吋大螢幕轉播，並邀請中信兄弟啦啦隊女孩加入應援，現場限量發送100組加油棒，也有行動餐車可供民眾消費享用美食。