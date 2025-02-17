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經典賽國手 2月已在狀況內 呂詠臻入選關鍵

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島報導
經典賽資格賽中華隊投手呂詠臻已準備好了，練球非常認真。本報資料照片
經典賽資格賽中華隊投手呂詠臻已準備好了，練球非常認真。本報資料照片

樂天桃猿隊第八次作客日本石垣島，昨天對日本職棒羅德隊交流賽以七比七和局收場，世界棒球經典賽資格賽三名國手呂詠臻、陳柏豪、林子偉已向中華隊報到未隨隊前往。樂天副領隊沈鈺傑表示，呂詠臻之前在牛棚投球，中華隊總教練曾豪駒看他已經進入比賽狀況，成為選進國家隊的主因。

沈鈺傑透露，職棒球員想在二月把水準拉上來，其實是很難的事，通常節奏不太對，呂詠臻一開始就這麼好，「有在狀況內」讓人意外。

呂詠臻在味全龍隊三年，去年季後因龍隊簽下自由球員朱育賢，被猿隊選為補償球員，最近都跟著中華隊。沈鈺傑笑說：「呂詠臻個性太好了，而且百分之百付出，曾總每次看到他，不是在球場就是重量訓練室，沒看過這種又帥又認真的球員。」

林子偉繼前年杭州亞運後，再度入選中華隊，沈鈺傑表示，中華隊帶了十五名投手，曾豪駒認為林子偉有功能性，一定要有這種野手才行。

猿隊去年在中華職棒選秀會首輪指名十八歲好手張趙紘，可望接下朱育賢轉到龍隊後的空缺，未來也是林子偉在隊上競爭二壘手的對手，昨天對羅德交流賽直接扛起先發三棒二壘手，未來性被教練團看好。

張趙紘打滿全場四打數一安打，保送、三振各一次，九局下從羅德最後一任投手菊地吏玖的手中揮出左外野深遠二壘打，暫代猿隊兵符的守備跑壘教練鄭兆行看到這一球，一度有再見轟的感覺，他說：「以為是全壘打。」

WBC中華隊 經典賽

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