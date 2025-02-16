經典賽／看不到炸裂舞了！陳子豪無緣進中華隊 落選原因曝光

今年休賽季以破億合約轉戰味全龍的重砲陳子豪，原本被寄予厚望能在世界棒球經典賽資格賽中為中華隊扛起主砲位置。然而，日前公布的中華隊28人正選名單中，陳子豪卻是落選了，成為本屆名單中最大意外之一，其落選原因也隨之曝光。

中華隊原本在資格賽前公布的36人大名單中，因狀態調整和健康考量，最終將捨去8位球員，其中不乏旅外的古林睿煬、林盛恩等人，而首次入選成棒國家隊的陳子豪也在這波調整中被割愛。

消息指出，陳子豪在與韓職樂天巨人的交流賽首戰中，因滑壘不慎導致腰部感到不適，這一意外使得教練團深怕其傷勢會影響到他新球季的表現，最終不得不做出讓他休息的決定，因此未能進入最終28人名單。

陳子豪。記者許正宏／攝影

陳子豪在休賽季剛轉戰味全龍期間曾於與台鋼雄鷹的閉門練習賽中敲出全壘打，展現出不俗火力；先前與韓職樂天巨人交流賽首戰中，陳子豪更是擔任4棒出場，敲出首支安打。

但正因為那場比賽中滑壘時意外受傷，雖然陳子豪在後續閉門練習賽中仍有上場，但教練團為求慎重最終仍決定割捨，避免讓他的傷勢可能惡化。

中華隊最終28人名單如下：