中職／未來什麼中華隊都想打 莊昕諺想先克服對決悍將難題

樂天桃猿隊投手莊昕諺去年首度在一軍完整出賽，季後更入選中華隊，在世界12強棒球賽奪冠，成為生涯5年收穫最大的球季，他說：「今年目標是為球隊貢獻，希望帳面成績、防禦率可以再好一點。」

生涯前4季合計出賽14場，去年衝到50場，投出6勝1敗11中繼、防禦率3.45。

莊昕諺表示，去年出場分數落差大，不謹慎投球就被打，尤其對戰富邦悍將隊成績不好（防禦率6.94），被打擊率較高，今年會更加注意。

12強奪冠是生涯難忘回憶，莊昕諺透露12強賽表現不錯，未來自信心一定會更好，對今年球季很有幫助，但也擔心表現不好，被關注度較高，就是一樣保持平常心，別在意別人的眼光，拿出成績給大家看。

「去年出賽50場，中間狀況不好，今年要讓好壞、起伏接近一點。」莊昕諺說，目標仍想救援，而且什麼角色都可，讓教練知道自己隨時可上場。

莊昕諺表示，業餘時期沒有打過中華隊，未來只要有機會進入中華隊，不管什麼「都想要」，就是很想打的感覺。