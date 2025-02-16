經典賽／滿是「工具人」…投手占15人 野手先挑多功能

攤開這次經典賽資格賽的中華隊初步廿八人名單，一大特色是全員「工具人」，扣除捕手，野手守備位置都是兩個起跳，事實上，這是從決定卅六人名單時就有的特殊思考。

中華隊昨天公布名單，十九日前還能更改，考量到賽季前投手能負擔的局數不多，選擇了十五名投手進入，也壓縮到野手空間，能夠多守位的球員形同「解壓縮」。

曾豪駒在廿八人名單公布前受訪表示，挑選集訓名單時，就特別選擇多功能的野手，「如果很多人可以替換當然沒問題，但今天如果人數很少，守位在靈活度上就需要去思考」。

在兩場對韓職交流賽中就看得出球員守備搬風，少數固定的游擊張育成、二壘林子偉、一壘吳念庭都是全方位工具人，而王博玄則展現能內、能外的長處，帶著一壘、外野手套的他也進入名單中。

王博玄表示，例行賽就有在比賽中切換內、外野的經驗，平時練習時因反應、傳球思維都不同，練習上需要多花時間。集訓期間王博玄只希望完成教練所交代的任務，展現自己的作戰能力，至於結果則不去多想。

曾豪駒解釋，在教練團心中，每位球員都有一個主守位、一個副守位，就連外野手也都是，不會只能守一個方位，「以宋晟睿為例，他能夠守中外野，右外野守得最好，但左外野有需要也能夠守」。

多重守位可能互補也可能互卡，在挑選名單時特別「燒腦」，曾豪駒表示，「就看最終需要什麼方式、陣型，像是強攻還是助攻，看最後整體的規畫，有這樣多重守位會比較好用」。