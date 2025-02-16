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經典賽／中華隊28人名單出爐 陳宇宏補進正選

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
中華隊廿八人名單公布，原本不在卅六人名單內的投手陳宇宏入選。本報資料照片
中華隊廿八人名單公布，原本不在卅六人名單內的投手陳宇宏入選。本報資料照片

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，廿八人正選名單出爐，台鋼雄鷹隊陳宇宏從「借將」變正式球員，七名選手包括旅日火腿隊古林睿煬，味全龍隊陳子豪劉基鴻等都未進入正選名單。

陳宇宏原本未在卅六人集訓名單，在面對樂天巨人隊交流賽以借將形式支援中華隊，首戰中繼二點一局繳出僅被敲一安打、無失分好投，加上低肩側投特性，為自己爭取到前進正選名單的「外卡」。

總教練曾豪駒表示，陳宇宏的控球狀況不錯，在開放觀眾進場的賽事也展現出面對現場氣氛的掌握度，去年世界十二強棒球賽有黃子鵬的案例，而目前名單之中剛好欠缺這類低肩側投。

扣掉先前已經辭退的林家正、鄭宗哲，中華隊還需割愛七人，原本被視為主戰力的古林睿煬在春訓前夕傳出側腹肌傷情，遲遲未向中華隊報到，最終確定未列入正選名單。除此之外，投手黃群、林詔恩、陳仕朋、林盛恩、內野手劉基鴻、外野手陳子豪也都無緣參與這次賽事。

中華隊昨天迎接最後兩位加入集訓的選手報到，分別是旅美運動家隊莊陳仲敖、旅日火腿隊孫易磊

莊陳仲敖去年升至二Ａ，今年以四十人名單外受邀球員身分首度參與大聯盟春訓，對他來說是重要的一年。莊陳仲敖此次投入中華隊角色定位先發，因班機延誤而晚一天抵台，一下飛機就趕去向中華隊報到，他透露在飛機上已在「意象訓練」，想著如何盡快融入團隊，早上一到飯店就跟隊友打招呼，「聊一些棒球的話題，包括球隊前幾天都用什麼模式訓練等等」。

孫易磊二○二三年亞洲棒球錦標賽就曾在台北大巨蛋出賽，再次穿上國家隊戰袍，但強度更高，他也感覺更亢奮。報到第一天，遇到很多以前在電視上看過的學長，如今可以當隊友一起打拚，他也說感覺很榮幸。

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