經典賽／雄鷹6人入選成28人名單最大團 悍將、獅隊排第二

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天產生28人正選名單，台鋼雄鷹隊6人入選成為最大團，富邦悍將、統一獅隊4人居次。

中華隊今天從36人名單縮編到正式比賽的28人名單，最後更動大限則是19日，總教練曾豪駒昨天受訪表示，15日名單出來後是希望盡量不再變動，「如果有要變動，那可能就需要擔心了。」

中華隊補進不在36人名單的陳宇宏，需割愛9人，扣掉先前已經辭退的鄭宗哲、林家正，還有投手古林睿煬、黃群、林詔恩、陳仕朋、林盛恩、內野手劉基鴻、外野手陳子豪都未進入正選名單。

28人名單包括台鋼雄鷹隊6人、富邦悍將隊4人、統一獅隊4人、樂天桃猿隊3人、中信兄弟隊3人、味全龍隊3人；旅外選手的部分，美國職棒運動家隊3人入列，海盜隊則有陳柏毓，日本職棒火腿、養樂多隊各1人。

中華隊28人名單隊伍分布