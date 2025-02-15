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經典賽／雄鷹6人入選成28人名單最大團 悍將、獅隊排第二

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊張育成、李宗賢都進入正選名單。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成、李宗賢都進入正選名單。圖／富邦悍將隊提供

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天產生28人正選名單，台鋼雄鷹隊6人入選成為最大團，富邦悍將統一獅隊4人居次。

中華隊今天從36人名單縮編到正式比賽的28人名單，最後更動大限則是19日，總教練曾豪駒昨天受訪表示，15日名單出來後是希望盡量不再變動，「如果有要變動，那可能就需要擔心了。」

中華隊補進不在36人名單的陳宇宏，需割愛9人，扣掉先前已經辭退的鄭宗哲、林家正，還有投手古林睿煬、黃群、林詔恩、陳仕朋、林盛恩、內野手劉基鴻、外野手陳子豪都未進入正選名單。

28人名單包括台鋼雄鷹隊6人、富邦悍將隊4人、統一獅隊4人、樂天桃猿隊3人、中信兄弟隊3人、味全龍隊3人；旅外選手的部分，美國職棒運動家隊3人入列，海盜隊則有陳柏毓，日本職棒火腿、養樂多隊各1人。

中華隊28人名單隊伍分布

台鋼雄鷹6人

伍祐城、陳宇宏、王博玄、曾子祐、吳念庭、陳文杰

富邦悍將4人

李東洺、曾峻岳、張育成、李宗賢

統一獅4人

陳韻文、陳重羽、陳傑憲、林佳緯

樂天桃猿3人

陳柏豪、呂詠臻、林子偉

中信兄弟3人

呂彥青、高宇杰、宋晟睿

味全龍2人

徐若熙、蔣少宏

美國職棒運動家3人

林維恩、莊陳仲敖、沙子宸

美國職棒海盜1人

陳柏毓

日本職棒養樂多1人

徐翔聖

日本職棒火腿1人

孫易磊

WBC中華隊 台鋼雄鷹 富邦悍將 樂天桃猿 統一獅 經典賽

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