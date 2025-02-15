經典賽／28人名單定案！劉基鴻、陳子豪都未進正選 陳宇宏搶下一席

中華隊今天公布世界棒球經典賽資格賽28人正選名單，共取15名投手、3名捕手、6名內野手、4名外野手，味全龍隊劉基鴻、陳子豪都未進入正選名單。

中華隊今天在天母棒球場與味全龍隊進行閉門模擬比賽，集訓至今共進行5場實戰（包含2場開門熱身賽、3場閉門模擬賽），今天賽後討論正選名單，36人集訓名單扣掉已先確定辭退的鄭宗哲、林家正，還需從34人減為28人。

原本不在36人名單的台鋼雄鷹隊陳宇宏，在面對樂天巨人隊交流賽以借將形式支援中華隊，首戰中繼2.1局繳出僅被敲1安打、無失分好投，加上低肩側投特性，為自己爭取到前進正選名單的「外卡」。

古林睿煬本季轉戰火腿展開旅日生涯，在春訓前夕傳出側腹肌傷情，遲遲未向中華隊報到，最終確定未列入正選名單。除此之外，投手黃群、林詔恩、陳仕朋、林盛恩、內野手劉基鴻、外野手陳子豪都被割愛。

中華隊28人正選名單