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經典賽／莊陳仲敖一下飛機就來報到 孫易磊初印象餅哥好親切

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊、莊陳仲敖加入中華隊集訓。圖／中華職棒提供
孫易磊、莊陳仲敖加入中華隊集訓。圖／中華職棒提供

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天加入兩位旅外選手報到，莊陳仲敖孫易磊加入團隊，僅剩古林睿煬尚未出現，而中華隊今天就要確定最終28人正選名單。

效力於日本職棒火腿隊的孫易磊、美國職棒運動家隊的莊陳仲敖，在今天加入訓練，今年受邀參加運動家隊大聯盟春訓的莊陳仲敖，一下飛機立刻向中華隊報到，並與球隊一同到天母球場練球，兩位選手對於加入球隊與面對即將展開的經典賽資格賽都感到非常期待。

莊陳仲敖說：「我在飛機上就在想，要如何盡快適應這個球隊，怎麼跟大家聊天等等，早上到飯店的時候就跟幾個選手打招呼，聊一些棒球的話題，包括球隊前幾天都用什麼模式訓練等等。」

莊陳仲敖原本從美國返台的班機，是預定14日晚上抵台，但在轉機時遇到班機延遲，在台灣時間15日清晨才抵台，下飛機後便立刻至球隊完成報到，由於今天有安排對內的戰術演練模擬賽，他說經過一整天的訓練過程，應該很快就能融入這個團隊。

孫易磊繼2023年在台北大巨蛋進行的亞錦賽後，再次穿上中華隊球衣，孫易磊認為這次的強度更高，氛圍也不一樣，感覺更亢奮。

加入團隊後，孫易磊表示，在這邊遇到很多過去在電視上看過的學長，能夠在同一個球隊當隊友很榮幸。一到球隊就遇到投手教練林岳平，孫易磊也說：「過去只在電視上看過他，這次在球隊看到他，覺得他滿親切的。」今日正式加入中華隊，孫易磊將跟著球隊調整到位，努力備戰經典賽資格賽。

WBC中華隊 古林睿煬 孫易磊 林岳平 經典賽 莊陳仲敖

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