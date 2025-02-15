經典賽／徐若熙對龍隊3局省球好投 陳文杰打滿全場傷勢無礙

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在閉門模擬賽面對味全龍隊，也是決定28人正選名單前的最後一戰，中華隊安排徐若熙擔任第一個上場投球的投手，最快球速152公里，最終以34球完成3局的實戰模擬投球，僅被敲1支安打，沒有投出保送與三振。

在台韓交流戰擔任開路先鋒的宋晟睿，這場比賽被排在第二位上場的打者，前2打席都敲出長打，並跑回1分；在台韓交流賽敲出滿貫砲的林佳緯，在今天比賽敲出1支二壘安打。

中華隊本場比賽共13名打者上場，共擊出9支安打，其中5支長打，終場以3：1贏球，在熱身賽（含2場開門熱身賽、3場閉門模擬賽）5連勝。

陳文杰前天在面對樂天巨人隊的台韓交流賽因觸身球傷退，今天擔任先發第六棒出賽，打滿全場，顯示傷勢無礙；其他打滿全場的選手還包括林佳緯、宋晟睿、劉基鴻、王博玄、曾子祐。