經典賽／曼尼二兒子參戰！資格賽巴西隊有2名星二代
世界棒球經典賽資格賽B組有德國、巴西、哥倫比亞和中國大陸，將爭取2席正賽名額。巴西隊陣中有2名星二代，曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）19歲二兒子盧卡斯（Lucas Ramirez）和老比切特（Dante Bichette）的大兒子小比切特（Dante Bichette Jr.）。
曼尼大聯盟生涯555轟、曾幫助紅襪隊奪下2座世界大賽冠軍，球員生涯晚期來台效力中職義大犀牛隊（富邦悍將前身）。由於曼尼現任妻子為巴西籍，因此二兒子盧卡斯有望代表巴西出戰經典賽資格賽。
盧卡斯身高190公分、90公斤，高中畢業後曾在去年美職選秀第17輪被天使隊選中，但他選擇先讀大學。在西岸聯盟打擊率0.290。
現年32歲的小比切特2011年選秀第51順位被洋基隊選中，但都待在小聯盟，近年轉往獨立聯盟，去年在大西洋聯盟高點搖椅隊出賽36場，打擊率0.368。
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