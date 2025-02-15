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經典賽／帶4只手套來中華隊 王博玄內外兼修大腦忙切換

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊王博玄3局上敲出安打。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊王博玄3局上敲出安打。記者余承翰／攝影

加入經典賽資格賽中華隊集訓，野手王博玄帶了4只手套，內、外野兼修的他在交流賽派上用場，從外野守到一壘，增加球隊調度空間。

24歲的王博玄曾經歷選秀落選，但在2022年台鋼雄鷹隊成立後獲得第25指名，去年第一個賽季站穩一軍，出賽108場敲出106支安打，打擊率2成83，另有14次盜壘成功，也收到經典賽資格賽徵詢，進入36人集訓名單。

去年王博玄在一軍一壘守備66場、外野守備54場，特殊技能在人數有限的中華隊中可增添彈性，對韓職樂天巨人隊第二戰，王博玄從先發右外野，到後段吳念庭退場後接替一壘守備，隨後又配合劉基鴻移防一壘而回到右外野。

王博玄表示，例行賽就有這樣的經驗，「球季末的時候，洪總（台鋼雄鷹總教練洪一中）比較會讓大家多上場，我可能第5、6局就要在內外野切換，滿習慣的。」

為了教練調度隨時待命，王博玄包含備用裝備，帶了2只一壘手套、2只外野手套加入中華隊，他也說，內野、外野的反應、傳球思維都不一樣，「練習要多花一點時間、心思，大腦要跟著轉換。」

要力拚進入最終名單，王博玄只希望透過集訓時間，完成教練所交代的任務，展現自己的作戰能力，至於結果則不去多想。

WBC中華隊 經典賽

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