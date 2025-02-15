經典賽／曾峻岳進度快實戰飆154公里 珍惜每次國際賽

經典賽資格賽中華隊集訓名單有4名具終結者經驗的投手，中職富邦悍將隊曾峻岳調整進度快，13日對韓職樂天巨人隊登板飆出最速154公里，他表示每次國際賽都是不一樣的經驗，能參與高層級賽事很珍惜。

此次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊集訓名單中包括投手陳柏豪、呂彥青、陳韻文、曾峻岳在中職賽季都有擔任球隊終結者經驗，在12、13日對韓職樂天巨人交流賽中4人也都有出賽，曾峻岳13日登板投22球，13顆直球速度都達150公里、最速154公里，投1局無失分。

曾峻岳昨天受訪時透露，去年休賽季有注射高濃度血小板血漿（PRP）保養手臂，也完整休息約1個月後恢復練球，去年底12月收假時其實就可以牛棚了，備戰進度算快。

曾峻岳也是2023年世界棒球經典賽班底，他表示上次進入狀況太慢，有了之前經驗，這次早一點準備，也提到13日登板投球感覺其實和想像中不一樣，速度雖然有出來，但準度沒有達到預期，還需要再調整。

曾峻岳也主動提起，此次4名有終結者經驗的投手，只有他沒有拿過個人獎（救援王），但也提到雖然沒有拿過獎，但大家目標相同、幫助球隊贏球就好。

曾峻岳有感而發，感受到年輕一代的球員陸續冒出頭，很多高中畢業的投手球速都越來越快，也表示台灣棒球實力的提升，只要可以打國際賽每次都是不同的經驗，說不定下次又有更多年輕好手加入，很珍惜每次打國際賽的機會。