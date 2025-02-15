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經典賽／網球名將阿格西之子加入德國隊 自曝打棒球原因　

聯合新聞網／ 綜合報導
阿格西之子J.阿格西。截圖自J.阿格西IG
阿格西之子J.阿格西。截圖自J.阿格西IG

世界棒球經典賽資格賽B組有德國、巴西、哥倫比亞和中國大陸，將爭取2席正賽名額。德國隊名單中有一大看點，23歲投手J.阿格西（Jaden Agassi）是網球名將阿格西（Andre Agassi）之子。

J.阿格西2021至2023年在南加州大學（USC）校隊投球，他參加選秀聯盟（MLB Draft League）繳出防禦率2.96成績。

德國網球天后葛拉芙(左)、美國網球名將阿格西(右)。 美聯社
德國網球天后葛拉芙(左)、美國網球名將阿格西(右)。 美聯社

阿格西是美國人，但妻子是德國網球天后葛拉芙（Steffi Graf），因此德國隊找上J.阿格西，希望他為德國出戰經典賽資格賽。

J.阿格西過去受訪時曾說，「阿格西這個姓氏跟網球很有關聯，我的目標是讓它在棒球也被人熟知。高中時，我經歷一次快速成長，球速開始變快，這時教練們才開始注意到我，我感覺自己在這項運動有未來。」

J.阿格西接受大聯盟官網訪問時提到，6歲時開始接觸樂樂棒球，「我愛上這項運動，我拿過不少次網球拍，但對我來說，把球控制在界內真的太難了，我只想把球打得越遠越好，從第一天開始，就深深愛上了棒球。」

從小到大，J.阿格西每年會去德國探望母親的家人兩次，進大學前學過一些德語。如今有機會披上德國隊戰袍，他說，「我超興奮的，從小就夢想能在國際舞台上比賽，讓我媽感到驕傲，讓德國感到驕傲，好好為他們而戰。」

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