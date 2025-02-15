經典賽／日本公布交流賽28人名單 井端弘和因12強失利重視長打

日本武士隊為備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本今天公布交流賽28人球員名單，全隊只有歐力士隊王牌投手宮城大彌具有經典賽資歷。

日本去年11月在世界12強棒球賽不敵中華隊，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊為了備戰2026經典賽及2028洛杉磯奧運，積極展開備戰，今年3月5日和6日將在大阪京瓷巨蛋與荷蘭隊打交流賽。

據日媒報導，日本這次28人名單中，有20人首次入選國家隊，去年12強班底無人入選這次日本隊。日本隊監督井端弘和表示，唯一有經典賽資歷的宮城大彌將在3月5日首戰先發，第2戰交給羅德隊種市篤暉。

日本去年12強敗給中華隊，王牌投手戶鄉翔征挨2發全壘打，讓井端弘和體會到長打的重要性，他點名阪神虎隊佐藤輝明和中龍隊細川成也，有望成長為重砲手，「他們有機會突然爆發，達到單季40或50轟，希望他們這季能大幅成長。」

現年26歲的細川成也上季有23轟、67分點、打擊率2成97，連2年至少20轟。現年25歲的佐藤輝明生涯前3季都至少20轟，上季16轟、70分打點、打擊率2成68。