經典賽／日本公布交流賽28人名單 井端弘和因12強失利重視長打
日本武士隊為備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本今天公布交流賽28人球員名單，全隊只有歐力士隊王牌投手宮城大彌具有經典賽資歷。
日本去年11月在世界12強棒球賽不敵中華隊，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊為了備戰2026經典賽及2028洛杉磯奧運，積極展開備戰，今年3月5日和6日將在大阪京瓷巨蛋與荷蘭隊打交流賽。
據日媒報導，日本這次28人名單中，有20人首次入選國家隊，去年12強班底無人入選這次日本隊。日本隊監督井端弘和表示，唯一有經典賽資歷的宮城大彌將在3月5日首戰先發，第2戰交給羅德隊種市篤暉。
日本去年12強敗給中華隊，王牌投手戶鄉翔征挨2發全壘打，讓井端弘和體會到長打的重要性，他點名阪神虎隊佐藤輝明和中龍隊細川成也，有望成長為重砲手，「他們有機會突然爆發，達到單季40或50轟，希望他們這季能大幅成長。」
現年26歲的細川成也上季有23轟、67分點、打擊率2成97，連2年至少20轟。現年25歲的佐藤輝明生涯前3季都至少20轟，上季16轟、70分打點、打擊率2成68。
日本隊交流賽28人名單：
投手：
宮城大彌（23歲，歐力士）
曾谷龍平（24歲，歐力士）
種市篤暉（26歲，羅德）
常廣羽也斗（23歲，廣島）
齋藤友貴哉（30歲，火腿）
橋本侑樹（27歲，中日）
大津亮介（26歲，軟銀）
河野龍生（26歲，火腿）
塹江敦哉（27歲，廣島）
杉山一樹（27歲，軟銀）
今井達也（26歲，西武）
石井大智（27歲，阪神）
捕手：
岸田行倫（28歲，巨人）
山本祐大（26歲，橫濱）
海野隆司（27歲，軟銀）
內野：
大山悠輔（30歲，阪神）
吉川尚輝（30歲，巨人）
森敬斗（23歲，橫濱）
長岡秀樹（23歲，養樂多）
佐藤輝明（25歲，阪神）
太田椋（24歲，歐力士）
廣瀨隆太（23歲，軟銀）
矢野雅哉（26歲，廣島）
外野手：
高部瑛斗（27歲，羅德）
水谷瞬（23歲，火腿）
細川成也（26歲，中日）
梶原昂希（25歲，橫濱）
萬波中正（24歲，日本火腿）
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