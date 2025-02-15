快訊

影／謝謝你！新光三越氣爆無名英雄…他載澳門2歲女童一路違規飆急診

大S追思會落幕！小S心痛發文「代表徐家致謝」

2025年房價走勢分析 購屋族能討價還價多少？

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本公布交流賽28人名單 井端弘和因12強失利重視長打

聯合新聞網／ 綜合報導
井端弘和。聯合報系資料照
井端弘和。聯合報系資料照

日本武士隊為備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本今天公布交流賽28人球員名單，全隊只有歐力士隊王牌投手宮城大彌具有經典賽資歷。

日本去年11月在世界12強棒球賽不敵中華隊，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊為了備戰2026經典賽及2028洛杉磯奧運，積極展開備戰，今年3月5日和6日將在大阪京瓷巨蛋與荷蘭隊打交流賽。

據日媒報導，日本這次28人名單中，有20人首次入選國家隊，去年12強班底無人入選這次日本隊。日本隊監督井端弘和表示，唯一有經典賽資歷的宮城大彌將在3月5日首戰先發，第2戰交給羅德隊種市篤暉。

日本去年12強敗給中華隊，王牌投手戶鄉翔征挨2發全壘打，讓井端弘和體會到長打的重要性，他點名阪神虎隊佐藤輝明和中龍隊細川成也，有望成長為重砲手，「他們有機會突然爆發，達到單季40或50轟，希望他們這季能大幅成長。」

現年26歲的細川成也上季有23轟、67分點、打擊率2成97，連2年至少20轟。現年25歲的佐藤輝明生涯前3季都至少20轟，上季16轟、70分打點、打擊率2成68。

日本隊交流賽28人名單：

投手：

宮城大彌（23歲，歐力士）

曾谷龍平（24歲，歐力士）

種市篤暉（26歲，羅德）

常廣羽也斗（23歲，廣島）

齋藤友貴哉（30歲，火腿）

橋本侑樹（27歲，中日）

大津亮介（26歲，軟銀）

河野龍生（26歲，火腿）

塹江敦哉（27歲，廣島）

杉山一樹（27歲，軟銀）

今井達也（26歲，西武）

石井大智（27歲，阪神）

捕手：

岸田行倫（28歲，巨人）

山本祐大（26歲，橫濱）

海野隆司（27歲，軟銀）

內野：

大山悠輔（30歲，阪神）

吉川尚輝（30歲，巨人）

森敬斗（23歲，橫濱）

長岡秀樹（23歲，養樂多）

佐藤輝明（25歲，阪神）

太田椋（24歲，歐力士）

廣瀨隆太（23歲，軟銀）

矢野雅哉（26歲，廣島）

外野手：

高部瑛斗（27歲，羅德）

水谷瞬（23歲，火腿）

細川成也（26歲，中日）

梶原昂希（25歲，橫濱）

萬波中正（24歲，日本火腿）

經典賽

相關新聞

打不倒你的必使你更強大 回顧203經典賽「令和怪物」之淚

令和怪物之淚 墨西哥隊派出的先發投手是左投桑多瓦爾（Patrick Sandoval），他正是一位將「左投剋左打」特性發揮到極致的投手。二○二二年大聯盟賽季，右打者面對桑多瓦爾的攻擊指數（OPS）為

經典賽／曾峻岳進度快實戰飆154公里 珍惜每次國際賽

經典賽資格賽台灣隊集訓名單有4名具終結者經驗的投手，曾峻岳調整進度快，13日對韓職樂天巨人登板飆出最速154公里，他表示...

經典賽／日本公布交流賽28人名單 井端弘和因12強失利重視長打

日本武士隊為備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本今天公布交流賽28人球員名單，全隊只有歐力士隊王牌投手宮城大彌具有經典賽資歷。 日本去年11月在世界12強棒球賽不敵

經典賽／網球名將阿格西之子加入德國隊 自曝打棒球原因　

世界棒球經典賽資格賽B組有德國、巴西、哥倫比亞和中國大陸，將爭取2席正賽名額。德國隊名單中有一大看點，23歲投手J.阿格西（Jaden Agassi）是網球名將阿格西（Andre Agassi）之子。

經典賽／腳一直在壘包…王博玄少一個動作盜壘變出局

王博玄昨天盜壘被裁判認定腳離壘，從安全上壘變出局，球迷為他可惜沒提出輔助判決，王博玄自己承認有失誤：「我不知道交流賽有沒...

經典賽／36人+1？側投陳宇宏隨隊 曾總看到優勢遞出留營表

大聯盟今日進駐台北大巨蛋為經典賽資格賽做準備，中華隊也移師到天母棒球場訓練，集訓的36人名單球員之外再「+1」，台鋼雄鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。