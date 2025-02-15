WBCQ話題球員 林佳緯能轟進「熱門關鍵字」

2025年經典賽資格賽（WBCQ）A組賽事即將在下週五（21日）展開，中華隊近日持續備戰暖身，12日、13日剛以2連勝表現，完成與韓國職棒樂天巨人隊的台韓交流賽，教練團透過這兩場比賽從旁觀察36人名單入選球員，依據實戰近況最快於明（15）日公布28人正選名單。昨日敲出驚天滿貫彈的林佳緯，最終能否代表台灣出征？《網路溫度計DailyView》透過熱門關鍵字揭露大家關注球員。

林佳緯、高宇杰未入最初選手名單 交流戰出色登熱門關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

WBC官方社群本月4日公布資格賽A組4支隊伍初選球員名單，入選中華隊36人名單的選手包括投手陳柏豪、呂詠臻、林詔恩、陳仕朋等4人、捕手高宇杰、內野手王博玄、鄭宗哲、李宗賢等3人，以及外野手林佳緯，並沒列在最初名單之中，其中除鄭宗哲獲邀大聯盟春訓確定辭退，其餘球員都有參與集訓，讓教練團從旁觀察近況。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測「WBCQ中華隊」36人名單公布至今，近11天（2025/02/03～2025/02/13）網路熱門關鍵字，可以看見「曾豪駒、張育成、吳念庭、陳文杰、陳傑憲、林子偉、陳子豪、劉基鴻、高宇杰、林佳緯」等人出現。總教練曾豪駒日前曾表示，28人正式名單預計在15日決定，原本不在初選名單的球員高宇杰和林佳緯，因為在台韓交流戰表現出色，躍上熱門關鍵字名單，也為自己擠入正選名單增添更多機會，還有哪些球員值得關注，《網路溫度計DailyView》為大家整理。

＃高宇杰

翻攝FB／兄弟Fans Club

原入選中華隊最初名單的12強冠軍捕手林家正，11日宣布重返美職體系奧克蘭運動家隊，因為受邀大聯盟春訓決定辭退本次資格賽，缺少原先預期的頭號捕手，不在初選名單的中信兄弟主戰捕手高宇杰被認為有高機率接下這個位置。12日台韓交流戰，教練團安排高宇杰擔任先發捕手，他把握住上場機會，單場3打席繳出2安打、1保送、上壘率100%的成績，更在6局下敲出2分打點二壘安打，一舉將比數逆轉為3比2，成為中華隊致勝功臣！攻守兩端都有亮眼表現，幾乎確定讓高宇杰進入正選28人名單。

＃林佳緯

翻攝FB／CPBL 中華職棒

昨日台韓交流賽第2戰8局上，6局替補上場的林佳緯把握這場比賽唯一打席，在球隊攻佔滿壘、球數0好3壞的平手局面下，大棒一揮把球轟出右外野大牆，以滿貫全壘打敲回4分，成為中華隊勝利功臣。連兩戰面對滿壘都有打回打點，這位目前效力統一7-ELEVEn獅隊的20歲小將，去年首度參與中職總冠軍賽，就以出色打擊表現獲選亞軍優秀球員，雖然不在中華隊初選名單，擁有大賽體質的他，卻也有機會以驚艷表現入選最終正式名單。

＃林子偉

翻攝FB／Rakuten Monkeys

目前效力樂天桃猿的林子偉，是上屆WBC中華隊一員，曾登上大聯盟舞台，擁有豐富美職經驗，返台征戰中職舞台表現卻差強人意，在攻守兩端不穩的狀態下，總教練曾豪駒仍將他納入名單，讓林子偉從入選之後備受球迷討論。台韓交流戰首場林子偉與張育成的二游搭檔，製造3次行雲流水的雙殺守備，對他的身手終於稍微放心；打擊一直沒有發揮，終於在昨日8局上敲出直擊全壘打牆的二壘安打，為林子偉留在正選名單增添不少印象分數。

＃陳文杰

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

從中信兄弟去年球季轉戰台鋼雄鷹，獲得充分上場機會之後，陳文杰攻守兩端穩定發揮，成為球隊陣中不可或缺的中外野手，最終入列WBCQ中華隊初選名單。昨日比賽，陳文杰6局上擊出高飛犧牲打送回球隊追平分，不過第8局的打席，他被樂天巨人左投宋才永一記140公里速球直擊右膝當場倒地，隨後更痛到無法站穩腳步，必須靠人攙扶下場。即便初步檢查沒有傷到骨頭，距離正賽只剩一週的時間傷到重要部位，將是能否進入正式名單的最大變數。

＃劉基鴻

翻攝FB／味全龍Dragons

味全龍主力強打劉基鴻是去年12強中華隊遺珠之憾，當時一度讓球迷討論為何是選潘傑楷而不是他，本次比賽列入中華隊最初名單之一，教練團相當期待劉基鴻的打擊實力，首戰擔任第5棒三壘手在攻擊上繳出白卷，昨日第二戰改打第4棒指定打擊，教練團期待他不用負擔防守火力能夠復甦，未料劉基鴻狀況持續低迷，5次打擊包括得點圈有人機會全部槓龜，兩場比賽9打數0安打，在同守位替補人選李宗賢打擊有所發揮之下，最終名單是否會有劉基鴻，成為教練團一大難題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年02月03日至2025年02月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『WBCQ中華隊』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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