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經典賽／林子偉敲二壘打感受品質 到外野奔跑熟悉大巨蛋屋頂

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林子偉8局上敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林子偉8局上敲出二壘安打。記者余承翰／攝影

昨天與樂天巨人隊的交流賽中，林子偉敲出一支直擊右外野全壘打牆的二壘安打，差一點就飛出牆，但全壘打不是他現階段的追求，「只希望多打平飛球、擊中球心。」

備戰經典賽資格賽，中華隊前兩天與韓職樂天巨人隊進行交流賽，林子偉首戰3打數無安打，不過有1次配合戰術的成功犧牲短打，昨天後段替補上場就敲出二壘安打，他說：「感覺不錯，品質有打出來。」

當林子偉站上二壘後，他伸出食指比著頭部靠近太陽穴的位置，場邊隊友也紛紛回應，這個慶祝動作，林子偉透露，是自己跟陳文杰在看拉丁影片時看到，拿來復刻到中華隊慶祝使用。

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林子偉8局上敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林子偉8局上敲出二壘安打。記者余承翰／攝影

第一天面對樂天巨人隊，林子偉認為不能說不熟悉，而是自己沒有掌握好，「有跟總教練（曾豪駒）說，覺得我目前打擊方向怪怪的，他告訴我一些站姿、揮棒的東西，怎麼去修正。」

雖然兩天都鎮守在二壘，但中華隊若有需要，林子偉也可能去外野支援，由於例行賽還沒在大巨蛋守過外野，他也趁著集訓，抓時間到外野適應視野，「屋頂有黑白相間，需要抓一下感覺。」

這也是林子偉自2019年亞錦賽之後，再次與張育成組成二游搭擋，林子偉說：「搭配起來滿熟悉的，之前就有配過，能夠一起打球很光榮，能夠穿上中華隊這件球衣不容易。」

WBC中華隊 曾豪駒 林子偉 經典賽

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