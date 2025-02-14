經典賽／36人+1？側投陳宇宏隨隊 曾總看到優勢遞出留營表

大聯盟今日進駐台北大巨蛋為經典賽資格賽做準備，中華隊也移師到天母棒球場訓練，集訓的36人名單球員之外再「+1」，台鋼雄鷹隊的側投陳宇宏也隨隊練習，在交流賽投出的好表現讓他獲得留營觀察機會。

中華隊前兩日與樂天巨人隊進行交流賽，邀請雄鷹隊黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏、許育銘支援分攤投球局數，陳宇宏在首戰中繼登板，吃下該役全隊最多的2.1局，被敲1支安打無失分，中間包含雙殺，只面對最低消的7人次。

陳宇宏的中華隊體驗卡獲得延期，今天繼續隨著中華隊練習，總教練曾豪駒表示，陳宇宏的控球狀況不錯，在開門戰也展現出面對觀眾、氣氛的掌握度，去年12強有黃子鵬，而目前名單中這類低肩側投比較稀有。

陳宇宏在先前中華隊對台鋼雄鷹隊的閉門模擬賽也有登板，這兩場投下來，最快球速也經來到生涯最高的133公里，要跨局數投球沒有問題，因為去年在母隊就是先發、中繼兩頭跑，而對於加入中華隊，他也坦言會有憧憬。