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經典賽／36人+1？側投陳宇宏隨隊 曾總看到優勢遞出留營表

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊由台鋼雄鷹隊支援的投手陳宇宏登板。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊由台鋼雄鷹隊支援的投手陳宇宏登板。記者許正宏／攝影

大聯盟今日進駐台北大巨蛋為經典賽資格賽做準備，中華隊也移師到天母棒球場訓練，集訓的36人名單球員之外再「+1」，台鋼雄鷹隊的側投陳宇宏也隨隊練習，在交流賽投出的好表現讓他獲得留營觀察機會。

中華隊前兩日與樂天巨人隊進行交流賽，邀請雄鷹隊黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏、許育銘支援分攤投球局數，陳宇宏在首戰中繼登板，吃下該役全隊最多的2.1局，被敲1支安打無失分，中間包含雙殺，只面對最低消的7人次。

陳宇宏的中華隊體驗卡獲得延期，今天繼續隨著中華隊練習，總教練曾豪駒表示，陳宇宏的控球狀況不錯，在開門戰也展現出面對觀眾、氣氛的掌握度，去年12強有黃子鵬，而目前名單中這類低肩側投比較稀有。

陳宇宏在先前中華隊對台鋼雄鷹隊的閉門模擬賽也有登板，這兩場投下來，最快球速也經來到生涯最高的133公里，要跨局數投球沒有問題，因為去年在母隊就是先發、中繼兩頭跑，而對於加入中華隊，他也坦言會有憧憬。

WBC中華隊 台鋼雄鷹 曾豪駒 經典賽 陳宇宏

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