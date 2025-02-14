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經典賽／樂天巨人球迷頭套橘色塑膠袋好新奇 網友幫解惑！

聯合新聞網／ 綜合報導
韓職樂天巨人來台進行交流賽，球迷因頭頂橘色塑膠袋成為焦點。網友解釋這是「太過熱情」才引起的應援文化。 記者余承翰／攝影
韓職樂天巨人來台進行交流賽，球迷因頭頂橘色塑膠袋成為焦點。網友解釋這是「太過熱情」才引起的應援文化。 記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽資格賽將在下週開打，中華隊也邀請韓職樂天巨人進行2場交流賽。除了場上對決充滿看點外，韓國球迷也因頭頂橘色塑膠袋意外成為焦點。近日就有網友在社群解惑，表示這是因為巨人觀眾「太過熱情」才引起的獨特應援文化。

網友解釋，巨人球迷因為太過熱血時常坐不住，更會踩上椅子。害怕座椅被踩踏導致髒亂的問題，他們開始攜帶報紙，「但每場比賽結束報紙都會四處飄散，而為了解決垃圾問題，球團決定發放橘色垃圾袋給入場觀眾，用意是要他們賽後把垃圾打包帶走，久而久之就形成了這樣獨特的應援文化。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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有趣的是，現在雖然因為環保問題巨人取消發放垃圾袋的傳統，但球迷總是會隨身攜帶，更發明出蝴蝶結等多種花式戴法，形成有趣一幕。昨天的交流賽中就可以看到三壘側出現一片「橘海」伴隨著熱情的應援，也展現獨特的棒球文化。

WBC中華隊 經典賽

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