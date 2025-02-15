打不倒你的必使你更強大 回顧203經典賽「令和怪物」之淚

令和怪物之淚

墨西哥隊派出的先發投手是左投桑多瓦爾（Patrick Sandoval），他正是一位將「左投剋左打」特性發揮到極致的投手。二○二二年大聯盟賽季，右打者面對桑多瓦爾的攻擊指數（OPS）為○．七二六，還略高於聯盟平均的○．七○六，顯示出他對右打者的壓制力並不算太出色。相對地，左打者面對桑多瓦爾的攻擊指數則是○．三八五，幾乎是將近折半的數字，左打者要是碰到桑多瓦爾，一個個都可能成為自殺棒。

儘管如此，日本武士隊先發九人打線不變，依然排上了六位左打，且從一到五棒都是左打。栗山相信這些左打實力夠強，即使面對像桑多瓦爾這樣的左投，還是將他們排在攻擊重心。或者說不這麼做不行，因為日本隊能拿出手的最佳右打者，是已因傷辭退的鈴木誠也。墨西哥肯定掌握了這點情報，才會推派桑多瓦爾。

墨西哥先發山多瓦在2023經典賽第一局就送連3K，包含三振當時的天使隊友大谷翔平。 美國聯合通訊社

比賽開打。一局下半，幾乎是把上壘當水喝的努特巴爾、近藤健介，以及同在洛杉磯天使隊效力的大谷翔平，三位頂尖日本左打都遭到三振。桑多瓦爾果然名不虛傳，坐滿龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）的墨西哥球迷也都沸騰了起來。

不過要比投手，那可是日本隊的強項。在這至關重要的一戰，先發登板的是佐佐木朗希。這位年僅二十一歲的火球少年早在桑多瓦爾上場前，就已於一局上半站上投手丘，佐佐木的快速球通通超過一百六十公里，再搭配犀利的指叉球，同樣也讓墨西哥隊三上三下，並送出兩次三振。

擔任這場接捕工作的是中村悠平。在日職已待上十幾年的中村，平常就關注著大聯盟賽事，他下了場持續提醒佐佐木，配球策略會以外角為主，出現危機再配內角球，到時希望佐佐木能全力去投。墨西哥除了第八棒是快腿，即使打出滾地球也有一定機率能上壘以外，基本上都是以速球為主，決勝球則使用指叉。

佐佐木朗希在四強戰先發。 美國聯合通訊社

在第二局，佐佐木很快就碰到意外狀況。一出局一壘有人，墨西哥第六棒烏瑞亞斯（Luis Urías）打出了一顆投手正面的強襲球，佐佐木反應不及，未能確實接捕，讓烏瑞亞斯站上一壘。一、二壘有人，墨西哥擁有得點圈的大好機會。

儘管日本武士隊是後攻的一方，但墨西哥畢竟地理位置較近，觀眾席上幾乎都是他們的球迷，全場的歡聲雷動讓日本武士隊有如在客場作戰一般。而且佐佐木的腹部還被烏瑞亞斯這顆球擊中，教練團立刻喊出暫停，上場瞭解情況。佐佐木說只是打到腹肌，沒有大礙，留在場上續投。他用四顆快速球讓下一位打者擊出雙殺打，守住了這個半局，最快時速衝到一百六十三公里。

下場回到休息室後臺，吉井理人和防護員持續關切佐佐木，要他脫下上衣檢查。只見佐佐木腹部正中央有一塊紅腫，但他說那都是腹肌，沒有傷及骨頭，自己平常都有保持鍛鍊，沒有大礙。或許是鬆了一口氣，又想緩和緊張氣氛，吉井也掀開自己的球衣，開玩笑說要不要也檢查一下他的腹部。

佐佐木朗希第二局腹部被烏瑞亞斯這顆球擊中，一度讓日本武士隊虛驚一場。 美聯社

直到三局結束，雙方都維持零比零的僵局。四局上半，佐佐木二度面對墨西哥隊的前段棒次，很快先抓到兩個出局數。壘上沒人，打者輪到第四棒特雷茲（Rowdy Tellez）。特雷茲是一位典型的拉打型左打，常常將球打到右半邊方向，日本武士隊針對他這個特性，將守備布陣往右靠了一些。兩好零壞。佐佐木速球對決，讓特雷茲切成了一顆軟弱滾地球，偏偏這顆球剛好往左半邊滾，使得做出特殊布陣的日本隊沒有防守機會。墨西哥下一棒也打得不理想，再度切成一顆軟弱飛球，但又巧妙地落在三壘後方的空檔。

連續兩支幸運安打，輪回剛剛打出強襲球的烏瑞亞斯。烏瑞亞斯抓了一顆失投指叉球出棒，把球掃得又高又遠。擊中球的瞬間，佐佐木立刻反射性地蹲了下來，接著視線往後看了幾眼、低下頭。

日本武士隊在2023經典賽四強戰，被墨西哥敲出3分砲先持得點，讓關注的球迷低頭喪氣。 美聯社

他知道大事不妙。球飛出了大牆，三分全壘打。在這場一翻兩瞪眼的淘汰賽，率先開張的是墨西哥隊。日本隊零比三落後。

鎮守游擊的源田來到投手丘附近，和佐佐木講了些話，安撫他的情緒。下一棒墨西哥打者打成了游擊滾地球，源田穩穩抓下第三個出局數，稱職扮演著投手的後盾。四局失三分，佐佐木的投球任務到此結束。吉井當時還留在前臺緊盯戰況，因此事後才聽說，佐佐木在後臺哭了出來。

這可是賭上日本棒球，絕不能輸的一戰。而背負這一切的佐佐木，不管球速再怎麼嚇人，也改不他才二十一歲的事實...(全文未完)

從心態、戰術到布局，深度剖析日本代表隊的經典顛峰之路！ 從運籌帷幄的總教練栗山英樹，到「放下憧憬」的大谷翔平， 日本如何在大敵環伺中，拿下睽違十四年的經典賽世界冠軍？ 2023 年經典賽奪冠的熱潮，創造驚人經濟效益之餘，又留給新生代球員那些挑戰？

本文摘自《站上顛峰的武士：揭開日本國家代表隊的強盛祕辛》，作者：周思齊、朱宥任

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