快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

獨／懸缺一個月！台灣高鐵董座人選出爐 可望由「他」出任

經典賽／握張育成、陳子豪厚實手掌 沙子宸預感中華隊火力強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊今天移師天母棒球場訓練，運動家隊沙子宸會合。記者蘇志畬／攝影
經典賽資格賽中華隊今天移師天母棒球場訓練，運動家隊沙子宸會合。記者蘇志畬／攝影

美職運動家隊雙投今天到經典賽資格賽中華隊報到，沙子宸握著張育成陳子豪的厚實手掌，感受到對打線的信賴，他說：「覺得那個power（力量）是非常大的。」

經典賽資格賽中華隊36人集訓中，運動家隊的沙子宸、林維恩在今天報到，而受邀大聯盟春訓的莊陳仲敖因機票關係，預計明天才會會合。

沙子宸透露，昨天領完裝備後就在台北大巨蛋觀看交流賽，提前體驗屆時的比賽氣氛，「滿震撼的，這麼多人的比賽過去沒有遇過，心情上不會緊張，比較亢奮一點，很想在這樣的場地表現。」

中華隊日前點名先發輪值時，沙子宸是其中一員，他目前牛棚練投約在30球左右，也準備好讓教練調度，「我們投手隨便一個都可以先發，可以主宰賽場，就看誰狀況好。」

這次投入中華隊，沙子宸除了運動家隊友外，也跟年紀相近的徐翔聖、曾子祐互動，「學長也都滿好相處的。」

沙子宸透露，剛剛訓練時有個手拉手的環節，當時旁邊就坐著張育成，「他的手拉著我的手，有感受到他的能量，手非常非常的強壯。」而昨天則剛好與陳子豪握手，「握下去也有嚇到，沒有握過那麼粗的手。」

運動家隊放行讓沙子宸參加經典賽資格賽，他認為對自己準備今年球季也有幫助，「休賽季有做一些嘗試、改變，對我來說是很棒的機會，也有提前熱身的感覺，希望能進到最終的28人。」

去年球季開打前，沙子宸增胖了10公斤，結果沒有成功轉換到投球表現，他表示，當時的體脂增加較多，因此今年休賽季著重在飲食控制，希望能增加肌肉，在訓練中心遇到劉致榮也趁機請教飲食、訓練方式，「他是我的目標。」

WBC中華隊 劉致榮 張育成 曾子祐 林維恩 沙子宸 經典賽 莊陳仲敖 陳子豪

延伸閱讀

經典賽／一日中華隊體驗 陳宇宏緊盯張育成每個打席

經典賽／最強游擊沒來 張育成自認代班打2棒還要助攻

經典賽／開門戰扛起四棒 陳子豪有感動、有壓力

經典賽／新中華隊打線首亮相 陳子豪四棒、宋晟睿開路

相關新聞

經典賽／徐若熙15日模擬賽先發對龍隊 中華隊持續等古林報到

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天起台北大巨蛋移交比賽主辦方，中華隊改到天母棒球場練球，明天與味全龍隊的模擬比賽之後將...

經典賽／林維恩摸索大聯盟用球 稚齡感受大巨蛋無懼

林維恩以19歲之齡投入世界棒球經典賽資格賽，今天正式投入練球，昨天已到台北大巨蛋感受萬人加油氣氛，被提醒正式比賽時將有4...

經典賽／握張育成、陳子豪厚實手掌 沙子宸預感中華隊火力強

美職運動家隊雙投今天到經典賽資格賽中華隊報到，沙子宸握著張育成、陳子豪的厚實手掌，感受到對打線的信賴，他說：「覺得那個p...

經典賽／樂天巨人睦那京應援影片被瘋傳！網讚：啦啦隊標竿

韓職樂天巨人隊連2天在台北大巨蛋與中華隊進行交流賽，除了球賽外，南韓啦啦隊也是球迷關注的焦點，其中身材高䠷的睦那京最受球迷矚目。 現年24歲的睦那京擁有170公分身高和亮眼外型，畢業於延星大學航

經典賽／陳文杰傷勢無大礙 15日練習賽後公告28人名單

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天持續集訓，昨天因觸身球傷退的陳文杰已可正常衝刺、沒有大礙，明天與味全龍閉門...

經典賽／中國大陸也拚資格賽 華裔美職球員受注目

與台灣一樣，中國棒球隊須透過資格賽爭取2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽名額；今天公布球員名單，3名美職體系的華裔球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。