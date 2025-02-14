經典賽／握張育成、陳子豪厚實手掌 沙子宸預感中華隊火力強
美職運動家隊雙投今天到經典賽資格賽中華隊報到，沙子宸握著張育成、陳子豪的厚實手掌，感受到對打線的信賴，他說：「覺得那個power（力量）是非常大的。」
經典賽資格賽中華隊36人集訓中，運動家隊的沙子宸、林維恩在今天報到，而受邀大聯盟春訓的莊陳仲敖因機票關係，預計明天才會會合。
沙子宸透露，昨天領完裝備後就在台北大巨蛋觀看交流賽，提前體驗屆時的比賽氣氛，「滿震撼的，這麼多人的比賽過去沒有遇過，心情上不會緊張，比較亢奮一點，很想在這樣的場地表現。」
中華隊日前點名先發輪值時，沙子宸是其中一員，他目前牛棚練投約在30球左右，也準備好讓教練調度，「我們投手隨便一個都可以先發，可以主宰賽場，就看誰狀況好。」
這次投入中華隊，沙子宸除了運動家隊友外，也跟年紀相近的徐翔聖、曾子祐互動，「學長也都滿好相處的。」
沙子宸透露，剛剛訓練時有個手拉手的環節，當時旁邊就坐著張育成，「他的手拉著我的手，有感受到他的能量，手非常非常的強壯。」而昨天則剛好與陳子豪握手，「握下去也有嚇到，沒有握過那麼粗的手。」
運動家隊放行讓沙子宸參加經典賽資格賽，他認為對自己準備今年球季也有幫助，「休賽季有做一些嘗試、改變，對我來說是很棒的機會，也有提前熱身的感覺，希望能進到最終的28人。」
去年球季開打前，沙子宸增胖了10公斤，結果沒有成功轉換到投球表現，他表示，當時的體脂增加較多，因此今年休賽季著重在飲食控制，希望能增加肌肉，在訓練中心遇到劉致榮也趁機請教飲食、訓練方式，「他是我的目標。」
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