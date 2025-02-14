經典賽／樂天巨人睦那京應援影片被瘋傳！網讚：啦啦隊標竿

韓職樂天巨人隊連2天在台北大巨蛋與中華隊進行交流賽，除了球賽外，南韓啦啦隊也是球迷關注的焦點，其中身材高䠷的睦那京最受球迷矚目。

現年24歲的睦那京擁有170公分身高和亮眼外型，畢業於延星大學航空服務系，曾擔任韓職韓華鷹、SSG登陸者和樂天巨人隊。

這次樂天巨人來台打交流賽，啦啦隊女孩也前來助陣，睦那京的應援影片在Threads上被瘋傳。網友們紛紛表示，「我可以看一整天」、「這個身材和跳舞的律動感，只能說韓國真的很競爭」、「真的有電用不完的感覺」、「趕快挖角」、「宇宙邦虎視眈眈」、「毫無疑問是啦啦隊的標竿」。

根據《NOWnews》報導，睦那京受訪時感謝球迷支持，她也被問到如何看待台韓間的應援文化交流，她說，「樂天巨人是要備戰新球季，台灣則是要準備打國際賽，儘管目的不一樣，但一起準備比賽、在場上互動，我們也很榮幸可以在場邊應援。」