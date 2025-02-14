快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

獨／懸缺一個月！台灣高鐵董座人選出爐 可望由「他」出任

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／林維恩摸索大聯盟用球 稚齡感受大巨蛋無懼

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林維恩。記者陳宛晶／攝影
林維恩。記者陳宛晶／攝影

林維恩以19歲之齡投入世界棒球經典賽資格賽，今天正式投入練球，昨天已到台北大巨蛋感受萬人加油氣氛，被提醒正式比賽時將有4萬人進場，他直率回應：「我年紀最小，壓力沒那麼大。」

林維恩報到首日，今天先進牛棚練投10球，他自評進度調整75%，碰到更大顆、縫線較貼的大聯盟用球，還需要再適應一下，身體也需要再熟悉面對比賽的感覺。

他將在對味全龍隊的模擬比賽登板，「看能不能達到80%，再熟悉一下打者。」對於比賽任務，他說：「教練只有說在限制球數裡看能吃幾局。」

中華隊昨天與樂天巨人隊進行交流賽，林維恩已在大巨蛋場邊被轉播鏡頭捕捉到，他表示，由於報到後已無在大巨蛋實戰的機會，教練叫他先去感受一下氣氛，昨天也有請教徐翔聖，「他是說丟球視角會不太一樣。」至於給了他什麼提點，林維恩笑說：「沒有～他說你很好。」

WBC中華隊 林維恩 經典賽

延伸閱讀

經典賽／陳文杰傷勢無大礙 15日練習賽後公告28人名單

經典賽／徐若熙15日模擬賽先發對龍隊 中華隊持續等古林報到

經典賽／中國大陸也拚資格賽 華裔美職球員受注目

經典賽／銳歐將為哥倫比亞出賽 外媒：去年中職最佳投手之一

相關新聞

經典賽／徐若熙15日模擬賽先發對龍隊 中華隊持續等古林報到

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天起台北大巨蛋移交比賽主辦方，中華隊改到天母棒球場練球，明天與味全龍隊的模擬比賽之後將...

經典賽／林維恩摸索大聯盟用球 稚齡感受大巨蛋無懼

林維恩以19歲之齡投入世界棒球經典賽資格賽，今天正式投入練球，昨天已到台北大巨蛋感受萬人加油氣氛，被提醒正式比賽時將有4...

經典賽／握張育成、陳子豪厚實手掌 沙子宸預感中華隊火力強

美職運動家隊雙投今天到經典賽資格賽中華隊報到，沙子宸握著張育成、陳子豪的厚實手掌，感受到對打線的信賴，他說：「覺得那個p...

經典賽／樂天巨人睦那京應援影片被瘋傳！網讚：啦啦隊標竿

韓職樂天巨人隊連2天在台北大巨蛋與中華隊進行交流賽，除了球賽外，南韓啦啦隊也是球迷關注的焦點，其中身材高䠷的睦那京最受球迷矚目。 現年24歲的睦那京擁有170公分身高和亮眼外型，畢業於延星大學航

經典賽／陳文杰傷勢無大礙 15日練習賽後公告28人名單

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天持續集訓，昨天因觸身球傷退的陳文杰已可正常衝刺、沒有大礙，明天與味全龍閉門...

經典賽／中國大陸也拚資格賽 華裔美職球員受注目

與台灣一樣，中國棒球隊須透過資格賽爭取2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽名額；今天公布球員名單，3名美職體系的華裔球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。