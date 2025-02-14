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經典賽／林維恩摸索大聯盟用球 稚齡感受大巨蛋無懼
林維恩以19歲之齡投入世界棒球經典賽資格賽，今天正式投入練球，昨天已到台北大巨蛋感受萬人加油氣氛，被提醒正式比賽時將有4萬人進場，他直率回應：「我年紀最小，壓力沒那麼大。」
林維恩報到首日，今天先進牛棚練投10球，他自評進度調整75%，碰到更大顆、縫線較貼的大聯盟用球，還需要再適應一下，身體也需要再熟悉面對比賽的感覺。
他將在對味全龍隊的模擬比賽登板，「看能不能達到80%，再熟悉一下打者。」對於比賽任務，他說：「教練只有說在限制球數裡看能吃幾局。」
中華隊昨天與樂天巨人隊進行交流賽，林維恩已在大巨蛋場邊被轉播鏡頭捕捉到，他表示，由於報到後已無在大巨蛋實戰的機會，教練叫他先去感受一下氣氛，昨天也有請教徐翔聖，「他是說丟球視角會不太一樣。」至於給了他什麼提點，林維恩笑說：「沒有～他說你很好。」
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