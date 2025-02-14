經典賽／徐若熙15日模擬賽先發對龍隊 中華隊持續等古林報到

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天起台北大巨蛋移交比賽主辦方，中華隊改到天母棒球場練球，明天與味全龍隊的模擬比賽之後將決定最終28人名單，此役將推出徐若熙先發碰上母隊龍隊，連總教練曾豪駒都笑答：「應該滿有看頭」。

中華隊36人集訓名單，今天再迎接190公分的沙子宸、189公分的林維恩加入練球，大螢幕打上歡迎圖卡，還附帶長頸鹿圖案呼應兩人的身高。

扣掉已先辭退的林家正，剩下最後3塊拼圖為莊陳仲敖、古林睿煬、孫易磊，曾豪駒表示，孫易磊預計今天晚上就會報到，莊陳仲敖則因班機延誤，預計明天報到；至於古林睿煬，他回應：「目前還沒有進度，就看今天或明天是否有報到。」

中華隊將在明天下午與龍隊的模擬比賽之後討論28人名單，曾豪駒表示，這份名單將會對外公布，儘管到19日之前都可以換人，但他也說：「是希望盡量不要有什麼變動。」他也肯定選手這段時間的努力，「每位都很盡力投入比賽，也希望這批選手都可以留到最後，只是還是必須要有取捨，選出最好陣容。」

此外，陳文杰昨天因觸身球傷退，曾豪駒今天透露他的狀況，「沒什麼大礙，剛剛也一起做操、衝刺。」