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經典賽／銳歐將為哥倫比亞出賽 外媒：去年中職最佳投手之一

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
去年效力味全龍隊的銳歐，經典賽資格賽將為母親的祖國哥倫比亞出賽。 聯合報系資料照
去年效力味全龍隊的銳歐，經典賽資格賽將為母親的祖國哥倫比亞出賽。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽資格賽A組將在2月21日台北大巨蛋登場，B組則是3月初於美國亞利桑那州進行，大會今天公布B組四隊28人名單，其中也有熟面孔，去年效力味全龍隊的銳歐，將為母親的祖國哥倫比亞出賽。

B組參賽球隊包括中國大陸、德國、巴西、哥倫比亞，同樣要產生兩張晉級門票，大會今天公布該組四隊28人名單。

銳歐的母親為哥倫比亞人，2023年經典賽就曾為哥倫比亞出賽，這回再度代表哥倫比亞，專門報導經典賽的記者史普拉丁（Shawn Spradling）也在X上分享，「銳歐是去年中職最佳最佳投手之一，位於WBC資格賽哥倫比亞選手名單上。」

龍隊與銳歐的合約洽談至今未能敲定，癥結一直卡在出賽定位上，龍隊仍偏好他擔任後援，但銳歐傾向先發，仍在觀望其他機會，而球團持續與他保持聯繫。

WBC中華隊 經典賽

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