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經典賽／徐翔聖投三上三下自評勉強及格 曾總不同意

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊投手徐翔聖。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊投手徐翔聖。記者余承翰／攝影

台日混血投手徐翔聖首次穿上中華隊球衣登場，今天面對樂天巨人隊的交流賽以11球壓制中心打線，投出三上三下外，最快球速更來到146公里，不過徐翔聖不滿意，「希望正賽可以投到150公里。」但總教練曾豪駒卻給正面好評。

徐翔聖9日離開日職養樂多隊二軍返台，10日進行Live BP，今天在6局下登板，先讓第四棒洋砲雷耶斯擊出一壘滾地球，隨後讓尹棟熙、田峻玗都敲出飛球出局，徐翔聖表示：「有注意到是中心棒次，但就投好自己的，不用在意對方。」

雖然先前在日本已經開機練投，但目前還不到1個月，徐翔聖認為自己還在適應中，「今天表現勉強及格吧，身體的力量運用上還可以更好，壞球有點多。」徐翔聖11球是6顆好球、5顆壞球。

總教練曾豪駒對於徐翔聖首次實戰給予肯定，「他表現非常穩定，控球沒有問題，雖然一開始沒放開來，但2出局後球速有投出來，代表能掌握比賽氛圍。」

首度在國家隊賽事登板，並在兩萬名球迷面前投球，徐翔聖表示：「台灣球迷很熱情，加油方式跟日本不一樣，而且代表國家意義更大。」

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊投手徐翔聖。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊投手徐翔聖。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 經典賽

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