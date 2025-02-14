經典賽／擁4終結者 中華隊誰來關門

中華隊迎接廿一日開打的經典賽資格賽，集訓名單中的卅六位球員，十九位投手中有四人在母隊都是終結者，究竟誰來扛起關門任務？最終名單出爐前的熱身、模擬賽會是觀察指標。

中華隊前天與韓職樂天巨人隊交手的熱身賽，陳韻文、陳柏豪在第八、第九局登板，兩人開局都先送兩個壘包，但也都守住沒掉分，昨天則是輪到呂彥青、曾峻岳亮相。

總教練曾豪駒表示：「每位選手的出賽狀況都會觀察，按照設定的局數去看，誰的狀況比較好，來決定誰來關門。」投手教練林岳平也透露，很多人適合擔任終結者之下，或許不會有固定關門人選，透過練習賽找出適合的模式。

去年以廿九次救援成功當上救援王的陳柏豪，很享受熱身賽就能體驗兩萬人關注的熱度，雖然登板有狀況，但相信捕手蔣少宏的引導，才能製造雙殺化解危機，自己在母隊時也是如此。

「那是我的精算。」陳柏豪笑說，球迷應該很習慣看到自己堆積壘包，也理解優勢還是在直球，「我不是三振型，就是相信隊友，能一顆解決就一顆就好。」

中華隊結束前天、昨天與樂天巨人隊的兩場交流賽後，將移師天母棒球場繼續訓練，十五、十七日再與味全龍隊進行模擬賽。

尚未到齊的旅外投手預計今天報到，曾豪駒也表示，目前都有透過影像回報掌握狀況，等報到後會有更充分的了解。