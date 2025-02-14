經典賽／受潘傑楷激勵 林佳緯「火力全開」

奮力一揮將球送到右外野深處，林佳緯長吐一口氣，球飛過全壘打牆送回壘上三名隊友，這發滿貫砲讓中華隊在模擬加上熱身賽取得四連勝，迎接廿一日開打的經典賽資格賽有了好的起步。

中華隊昨天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，全場敲出七支安打，其中有四支長打，另有兩次高飛犧牲打，高效率得到七分，也以七比三逆轉勝，連兩場開門見客的熱身賽都贏球。

這兩戰並不輕鬆，前天以四比三險勝，昨天則是樂天巨人隊第三棒孫皓塋在一局下先從李東洺手中轟出兩分砲，讓中華隊連兩天都從落後打起；不過二局上李宗賢高飛犧牲打、六局上陳文杰高飛犧牲打，成功追平比數。

八局上更是曾子祐、林子偉安打串連，陳文杰觸身球後，林佳緯一棒轟出滿貫砲突破平手局面，回到休息區接受隊友慶祝時，還抽到「火力全開」的籤，後續蔣少宏靠失誤、推進、暴投得到第七分。

替補上場敲出關鍵一擊，林佳緯表示，畢竟不是先發，攻擊機會不多，「可能沒第二次，所以專注進攻，打出去就有感覺。」

廿歲的林佳緯上次打國際賽是學生時期，他也希望把握這次機會進入經典賽資格賽的廿八人名單，特別是十二強感受到那種勝負情境，而十二強國手、統一獅隊友潘傑楷也給出另類激勵，林佳緯說：「我忘記他的生日，要進正選名單去彌補。」

李東洺首局挨轟後，中華隊牛棚後續僅失一分，其中台日混血的徐翔聖是返台首次實戰，以十一球投出三上三下，最快球速一四六公里；曾峻岳投一局有一安、一保送及兩次三振，廿二球中的十三顆直球全部超過一五○公里，最快一五四公里。

此戰蒙上陰霾的是，八局上被觸身球打到右膝的陳文杰，所幸經隊醫初步檢查沒有傷到骨頭，暫無大礙。