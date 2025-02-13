經典賽／名單定案前陳文杰受傷 曾豪駒不擔心中心打線熄火

經歷兩場對樂天巨人隊的交流賽，中華隊收穫不少，只不過靠近28人名單定案日期卻在今天出現陳文杰受傷，總教練曾豪駒坦言時間點尷尬，對於中心打線熄火也暫不擔心。

今天扛起先發第5棒的陳文杰，在對樂天巨人隊時被觸身球打到右膝，經檢查後並未傷及骨頭，曾豪駒賽後透露，目前有些腫脹，需要1、2天時間觀察。

只不過中華隊預計15日由教練團討論出28人名單，而根據經典賽資格賽規定，19日之前還可以調整，這兩天賽事讓能上場的球員都出賽，曾豪駒表示：「主要觀察對於比賽強度的適應，看練習狀況能不能複製到比賽上。」

今天中華隊上場的9名投手，扣除3位台鋼雄鷹隊支援投手，只有先發的李東洺在開局挨轟掉2分，曾總指出，剛開賽他的節奏較急躁，但第1局投完後有調整，「有看到好的地方。」

曾峻岳先前閉門賽投到153公里，今天1局投了22球，其中13顆直球全部超過150公里，最快154公里，曾豪駒認為這是他的正常表現，「加上比賽氛圍，選手比較會把能力展現出來。」

這兩場找韓職對戰，讓中華隊熟悉面對陌生對手如何適應，曾總感謝樂天巨人隊願意參與，「對台灣棒球、職棒都是很好的交流，讓我們在資格賽感受到一定強度。」

中華隊3到5棒的先發打者，昨天、今天合計都各只有1支安打，曾豪駒表示，不可能每個人每天都有2、3支安打，「最主要是有沒有辦法串連，在關鍵時刻那支安打有沒有辦法打出來，這是未來我們要加強的地方。」