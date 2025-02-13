聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／名單定案前陳文杰受傷 曾豪駒不擔心中心打線熄火

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

經歷兩場對樂天巨人隊的交流賽，中華隊收穫不少，只不過靠近28人名單定案日期卻在今天出現陳文杰受傷，總教練曾豪駒坦言時間點尷尬，對於中心打線熄火也暫不擔心。

今天扛起先發第5棒的陳文杰，在對樂天巨人隊時被觸身球打到右膝，經檢查後並未傷及骨頭，曾豪駒賽後透露，目前有些腫脹，需要1、2天時間觀察。

只不過中華隊預計15日由教練團討論出28人名單，而根據經典賽資格賽規定，19日之前還可以調整，這兩天賽事讓能上場的球員都出賽，曾豪駒表示：「主要觀察對於比賽強度的適應，看練習狀況能不能複製到比賽上。」

今天中華隊上場的9名投手，扣除3位台鋼雄鷹隊支援投手，只有先發的李東洺在開局挨轟掉2分，曾總指出，剛開賽他的節奏較急躁，但第1局投完後有調整，「有看到好的地方。」

曾峻岳先前閉門賽投到153公里，今天1局投了22球，其中13顆直球全部超過150公里，最快154公里，曾豪駒認為這是他的正常表現，「加上比賽氛圍，選手比較會把能力展現出來。」

這兩場找韓職對戰，讓中華隊熟悉面對陌生對手如何適應，曾總感謝樂天巨人隊願意參與，「對台灣棒球、職棒都是很好的交流，讓我們在資格賽感受到一定強度。」

中華隊3到5棒的先發打者，昨天、今天合計都各只有1支安打，曾豪駒表示，不可能每個人每天都有2、3支安打，「最主要是有沒有辦法串連，在關鍵時刻那支安打有沒有辦法打出來，這是未來我們要加強的地方。」

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／守備4雙殺、打線8保送 曾總看見投打正面信號

經典賽／「林子偉不會扛捕手啦」曾豪駒談林家正缺席效應

MiLB／林家正簽約運動家辭退WBCQ 合約附帶大聯盟春訓邀約

經典賽／曾豪駒背著降落傘飛起來？體能訓練新招有用意

相關新聞

經典賽／林佳緯滿貫轟抽到火力全開 中華隊模擬+熱身4連勝

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，林佳緯在8局上的一發滿貫砲突破平手局面，引爆大巨蛋20016名球迷...

經典賽／20016人進場！台韓交流賽連兩天平日戰都開紅盤

備戰經典賽資格賽，中華隊連兩天在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊交手，昨天湧進20099人進場，今天則是20016人來到現場應...

經典賽／替補轟出滿貫砲 林佳緯拚正選有潘傑楷另類激勵

6局下替補上場，林佳緯把握唯一打席，在8局上敲出一發超前滿貫砲，幫助中華隊以7：2擊敗韓職樂天巨人隊，連續兩天交流賽都取...

經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻扛四棒

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，先發打線變動，還沒上場的陳重羽、李宗賢排進先發，陳傑憲因感冒缺陣。

經典賽／名單定案前陳文杰受傷 曾豪駒不擔心中心打線熄火

經歷兩場對樂天巨人隊的交流賽，中華隊收穫不少，只不過靠近28人名單定案日期卻在今天出現陳文杰受傷，總教練曾豪駒坦言時間點...

經典賽／徐翔聖投三上三下自評勉強及格 曾總不同意

台日混血投手徐翔聖首次穿上中華隊球衣登場，今天面對樂天巨人隊的交流賽以11球壓制中心打線，投出三上三下外，最快球速更來到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。