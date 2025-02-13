經典賽／替補轟出滿貫砲 林佳緯拚正選有潘傑楷另類激勵

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林佳緯8局上敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林佳緯8局上敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影

6局下替補上場，林佳緯把握唯一打席，在8局上敲出一發超前滿貫砲，幫助中華隊以7：2擊敗韓職樂天巨人隊，連續兩天交流賽都取得勝利，背後有12強國手潘傑楷的另類激勵。

這兩場交流賽，林佳緯都不是先發，昨天面對滿壘敲出滾地球，雖有1分打點但他不滿意，今天再次面對滿壘，直接把球轟出右外野全壘打牆。

「我不是先發，攻擊機會不多。」林佳緯說：「可能沒有第二次，所以就專注進攻。」打出去就覺得會是全壘打，「但我不敢確信步，想學吉力吉撈卻又怕丟臉。」這位20歲少年開轟後還被球迷的歡呼聲拉回場上致意，但第二次的呼聲就讓他害羞得躲了起來。

中華隊目前邀請36人集訓，下周才會決定最終名單，林佳緯很期待入列，「希望能把握機會，進入28人，之前進國家隊是學生，跟一級國際賽天差地遠。」

去年世界12強棒球賽觀看中華隊國冠，讓林佳緯感受到在同一個賽場、各國都想贏的激烈氣氛，而統一獅隊友潘傑楷也是其中一員，林佳緯表示，自己因為忘記潘傑楷的2月生日被唸，「要拿進入正選名單跟他彌補。」

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林佳緯8局上敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，中華隊林佳緯8局上敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影

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