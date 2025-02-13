經典賽／林佳緯滿貫轟抽到火力全開 中華隊模擬+熱身4連勝

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，林佳緯在8局上的一發滿貫砲突破平手局面，引爆大巨蛋20016名球迷的歡呼聲，最終由中華隊以7：3拿下勝利，加上前兩場模擬賽已經累積4連勝。

樂天巨人隊第3棒孫皓塋去年球季敲出19轟，他在1局下從李東洺手中轟出2分砲，讓中華隊連兩天都從落後打起。

不過2局上吳念庭敲安開啟攻勢，接著陳重羽纏鬥13球選到保送，王博玄敲出德州安打形成滿壘，李宗賢的高飛犧牲打先追一分；6局上張育成敲出二壘打又靠暴投上三壘，陳文杰的高飛犧牲打追平比數。

8局上曾子祐敲出內野安打後，替補張育成上場的林子偉也敲出右外野二壘打，1出局後陳文杰被觸身球，下一棒林佳緯將球轟到右外野全壘打牆外，回到休息區接受隊友慶祝時，還抽到「火力全開」的籤，後續蔣少宏則靠失誤上二壘、推進上三壘、暴投回來得到第7分。

李東洺首局挨轟後，第2局雖然危機但力保不失，接下來的孫誠恩、林詔恩、陳仕朋、徐翔聖、呂彥青、曾峻岳繼續讓計分板掛上鴨蛋，第9局登板、台鋼雄鷹隊支援的許育銘才又丟掉1分。

其中台日混血的徐翔聖是返台加入中華隊後首次實戰，以11球投出三上三下，最快球速146公里；曾峻岳1局投了22球，13顆直球全部超過150公里，最快154公里。