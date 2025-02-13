經典賽／一日中華隊體驗 陳宇宏緊盯張育成每個打席

來支援中華隊交流賽，台鋼雄鷹隊投手陳宇宏昨役吃下全隊最多的2.1局且無失分，「一日中華隊」體驗讓他對未來更期待未來穿上正式球衣的一天，這次先當迷弟，不放過張育成的每個打席。

備戰經典賽資格賽，中華隊與樂天巨人隊進行兩場交流賽，邀請雄鷹隊黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏、許育銘支援，幫忙分攤投球局數，王柏傑、陳宇宏都在昨天上場，黃子豪、張誠恩、許育銘今天有望亮相。

「穿上這件球衣，感覺特別帥氣。」陳宇宏表示，雖然只是支援，但穿上國家隊球衣上去投球心情還是很緊張，「穿上球衣，不想要幫倒忙，所以這樣的結果滿開心的。」

陳宇宏3局上2出局在壘上有人時登板，只用1球就抓到出局數，但後面找到節奏，4局上投出三上三下，5局上則是被敲安打後製造雙殺，2.1局只面對最低消7人次。

跟捕手高宇杰第一次搭配就很順利，陳宇宏表示，兩人是第一次見面，昨天賽前交流時間不多，只有溝通暗號，「第一次遇到，投手還是比較有利一點。」

陳宇宏昨天最快球速來到133公里，對低肩側投的他來說，春訓階段就已經追平生涯最快，自己也有些意外，「球速比想像中快，不知道是好還是不好，但或許代表還能更快，自己的訓練計畫上，還沒到真正備戰階段。」

這次雖然只是支援，曾當過U23世界盃國手的陳宇宏對於成棒一級國際賽事依舊有憧憬，「這次感覺跟明星賽差不多，身旁很多都是偶像。」像是張育成的每個打席，陳宇宏都仔細觀看，「真的是很值得欣賞。」