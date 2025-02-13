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經典賽／一日中華隊體驗 陳宇宏緊盯張育成每個打席

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊由台鋼雄鷹隊支援的投手陳宇宏登板。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊由台鋼雄鷹隊支援的投手陳宇宏登板。記者許正宏／攝影

來支援中華隊交流賽，台鋼雄鷹隊投手陳宇宏昨役吃下全隊最多的2.1局且無失分，「一日中華隊」體驗讓他對未來更期待未來穿上正式球衣的一天，這次先當迷弟，不放過張育成的每個打席。

備戰經典賽資格賽，中華隊與樂天巨人隊進行兩場交流賽，邀請雄鷹隊黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏、許育銘支援，幫忙分攤投球局數，王柏傑、陳宇宏都在昨天上場，黃子豪、張誠恩、許育銘今天有望亮相。

「穿上這件球衣，感覺特別帥氣。」陳宇宏表示，雖然只是支援，但穿上國家隊球衣上去投球心情還是很緊張，「穿上球衣，不想要幫倒忙，所以這樣的結果滿開心的。」

陳宇宏3局上2出局在壘上有人時登板，只用1球就抓到出局數，但後面找到節奏，4局上投出三上三下，5局上則是被敲安打後製造雙殺，2.1局只面對最低消7人次。

跟捕手高宇杰第一次搭配就很順利，陳宇宏表示，兩人是第一次見面，昨天賽前交流時間不多，只有溝通暗號，「第一次遇到，投手還是比較有利一點。」

陳宇宏昨天最快球速來到133公里，對低肩側投的他來說，春訓階段就已經追平生涯最快，自己也有些意外，「球速比想像中快，不知道是好還是不好，但或許代表還能更快，自己的訓練計畫上，還沒到真正備戰階段。」

這次雖然只是支援，曾當過U23世界盃國手的陳宇宏對於成棒一級國際賽事依舊有憧憬，「這次感覺跟明星賽差不多，身旁很多都是偶像。」像是張育成的每個打席，陳宇宏都仔細觀看，「真的是很值得欣賞。」

WBC中華隊 經典賽

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