經典賽／呂詠臻扛先發很緊張 球褲變緊歸功重訓有佳

穿上緊繃的球褲，呂詠臻休賽季的重訓收穫7公斤增重，大腿也顯得更加粗壯，昨天為中華隊擔任先發投手也留下1.2局失1分成績，他自評在進攻好球帶上很有收穫。

昨天經典賽資格賽中華隊與韓職樂天巨人隊舉行交流賽，過去多半擔任後援的呂詠臻，配合車輪戰任務扛起先發，他表示：「接到任務時很緊張，雖然有控制局數，但很久沒經歷這樣的儀式感。」

經過休賽季的準備，第一場對外登板就是在台北大巨蛋超過2萬人的場面，呂詠臻首局投出三上三下，不過第2局1出局後被敲安上壘，2出局後又被連敲2安而掉分，投了20球後退場休息。

呂詠臻表示，第1局就積極進攻好球帶，節省球數，但對方適應得也很快，第2局開始就鎖定球路，「我還是照自己的課題去努力，沒有抓到最後一個出局數有點可惜。」去年春訓也曾對過韓職球隊，呂詠臻點出，昨天韓職球員擊球很強勁，「咻一聲飛過去。」

第一次跟高宇杰搭檔，呂詠臻表示，搭配的感覺很穩重也很溫暖，「昨天壘上有人時，我連丟2顆壞球，因為想要把球壓低，他提醒我照原本的去投就好，幫助很大。」

去年11月中開始加強重訓，呂詠臻透過增加飲食量、營養素補給，短短3個月就多了3公斤，穿上中華隊球褲時顯得更貼身，他笑說：「球褲品質很好，還是很容易活動，身體的感覺更加強壯，在中華隊也跟營養師交流，更認識多元飲食的選項。」