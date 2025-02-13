快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

回顧全球類似事故！新光三越氣爆登外媒 巴拉圭超市曾釀逾400死

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

經典賽／呂詠臻扛先發很緊張 球褲變緊歸功重訓有佳

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主投。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主投。記者許正宏／攝影

穿上緊繃的球褲，呂詠臻休賽季的重訓收穫7公斤增重，大腿也顯得更加粗壯，昨天為中華隊擔任先發投手也留下1.2局失1分成績，他自評在進攻好球帶上很有收穫。

昨天經典賽資格賽中華隊與韓職樂天巨人隊舉行交流賽，過去多半擔任後援的呂詠臻，配合車輪戰任務扛起先發，他表示：「接到任務時很緊張，雖然有控制局數，但很久沒經歷這樣的儀式感。」

經過休賽季的準備，第一場對外登板就是在台北大巨蛋超過2萬人的場面，呂詠臻首局投出三上三下，不過第2局1出局後被敲安上壘，2出局後又被連敲2安而掉分，投了20球後退場休息。

呂詠臻表示，第1局就積極進攻好球帶，節省球數，但對方適應得也很快，第2局開始就鎖定球路，「我還是照自己的課題去努力，沒有抓到最後一個出局數有點可惜。」去年春訓也曾對過韓職球隊，呂詠臻點出，昨天韓職球員擊球很強勁，「咻一聲飛過去。」

第一次跟高宇杰搭檔，呂詠臻表示，搭配的感覺很穩重也很溫暖，「昨天壘上有人時，我連丟2顆壞球，因為想要把球壓低，他提醒我照原本的去投就好，幫助很大。」

去年11月中開始加強重訓，呂詠臻透過增加飲食量、營養素補給，短短3個月就多了3公斤，穿上中華隊球褲時顯得更貼身，他笑說：「球褲品質很好，還是很容易活動，身體的感覺更加強壯，在中華隊也跟營養師交流，更認識多元飲食的選項。」

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／熟悉劇場在中華隊上演 陳柏豪：那是精算

影／中華隊備戰WBCQ 交手樂天巨人 首戰4：3獲勝

圖輯／經典賽中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊

經典賽／去年3支→單場2支二壘打 吳念庭：球彈了一點…

相關新聞

經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻扛四棒

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，先發打線變動，還沒上場的陳重羽、李宗賢排進先發，陳傑憲因感冒缺陣。

經典賽／熟悉劇場在中華隊上演 陳柏豪：那是精算

投手陳柏豪昨天把關中華隊最後一道門，開局就連堆2個壘包，讓球迷緊張到「想吃胃藥」，但最終成功守住1分差勝利，他笑說：「那...

經典賽／原本以為只是春訓卻認真打 韓網怨：樂天巨人隊被騙

中華隊為了備戰下周經典賽資格賽，昨天起與南韓職棒樂天巨人隊進行2場交流賽，昨天首戰中華隊以4：3贏球，不過卻有南韓網友直呼「樂天巨人隊被騙了」。 南韓論壇theqoo有網友發文批評，原本以為只是

經典賽／一日中華隊體驗 陳宇宏緊盯張育成每個打席

來支援中華隊交流賽，台鋼雄鷹隊投手陳宇宏昨役吃下全隊最多的2.1局且無失分，「一日中華隊」體驗讓他對未來更期待未來穿上正...

經典賽／呂詠臻扛先發很緊張 球褲變緊歸功重訓有佳

穿上緊繃的球褲，呂詠臻休賽季的重訓收穫7公斤增重，大腿也顯得更加粗壯，昨天為中華隊擔任先發投手也留下1.2局失1分成績，...

經典賽／王建民魅力無限 樂天巨人隊也有迷弟要簽名

中華隊備戰經典賽資格賽與韓職樂天巨人隊交流，賽前場邊出現迷弟，前樂天巨人隊投手羅承賢特別來找投手教練王建民簽名，對這位前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。