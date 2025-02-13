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經典賽／熟悉劇場在中華隊上演 陳柏豪：那是精算

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，終場投手陳柏豪（圖）成功關門，中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，終場投手陳柏豪（圖）成功關門，中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊。記者許正宏／攝影

投手陳柏豪昨天把關中華隊最後一道門，開局就連堆2個壘包，讓球迷緊張到「想吃胃藥」，但最終成功守住1分差勝利，他笑說：「那是我的精算。」

備戰經典賽資格賽，中華隊昨天與韓職樂天巨人隊進行交流賽，9局上面對4：3領先，陳柏豪先被敲出安打後，又投出觸身球，但接著成功製造雙殺，並以再見三振為比賽收尾。

回顧當下，陳柏豪說：「雖然有狀況，但我相信隊友，少宏（捕手蔣少宏）給我信心，在他的指揮下抓到雙殺。」2出局後投手教練林岳平一度喊出暫停，「他告訴我，要想盡辦法抓下來最後一個出局，少宏問我想法，我大膽跟他說要直球。」

陳柏豪認為，自己的優勢還是在直球，昨天一開始有些狀況，但後面經過修正仍取得救援成功，「我不是三振型，就是相信隊友，能1顆解決就1顆，去年在母隊樂天桃猿也是靠隊友幫忙拿下勝利。」

在台北大巨蛋20099人觀看下守住驚險局面，陳柏豪表示，很多球迷進場，自己很享受這樣的氛圍，「昨天張力滿大的，低比數的比賽很好看，經典賽資格賽也希望大家繼續為我們加油。」

昨天中華隊擁有豪華內野，游擊張育成、二壘林子偉，陳柏豪上場時三壘是曾子祐、一壘王博玄，他說：「看見他們感覺很可靠，不管是誰，我都勇敢去投。」

陳柏豪前一次穿上國家隊球衣是2018年雅加達亞運，當時是球隊年紀最小，如今26歲的他，在充滿18、19歲球員的中華隊中已經被算「中生代」，陳柏豪很想拒絕這個稱號，但一旁的中職會長蔡其昌也認證。

陳柏豪表示，心情上成為學長也不錯，自己也會跟年紀最小的徐翔聖請教日職的經驗，自己則回饋調整建議，「我是告訴他，做你該做的就好，先面對這個系列賽，回去日本再思考投球計畫。」

WBC中華隊 經典賽

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