經典賽／熟悉劇場在中華隊上演 陳柏豪：那是精算

投手陳柏豪昨天把關中華隊最後一道門，開局就連堆2個壘包，讓球迷緊張到「想吃胃藥」，但最終成功守住1分差勝利，他笑說：「那是我的精算。」

備戰經典賽資格賽，中華隊昨天與韓職樂天巨人隊進行交流賽，9局上面對4：3領先，陳柏豪先被敲出安打後，又投出觸身球，但接著成功製造雙殺，並以再見三振為比賽收尾。

回顧當下，陳柏豪說：「雖然有狀況，但我相信隊友，少宏（捕手蔣少宏）給我信心，在他的指揮下抓到雙殺。」2出局後投手教練林岳平一度喊出暫停，「他告訴我，要想盡辦法抓下來最後一個出局，少宏問我想法，我大膽跟他說要直球。」

陳柏豪認為，自己的優勢還是在直球，昨天一開始有些狀況，但後面經過修正仍取得救援成功，「我不是三振型，就是相信隊友，能1顆解決就1顆，去年在母隊樂天桃猿也是靠隊友幫忙拿下勝利。」

在台北大巨蛋20099人觀看下守住驚險局面，陳柏豪表示，很多球迷進場，自己很享受這樣的氛圍，「昨天張力滿大的，低比數的比賽很好看，經典賽資格賽也希望大家繼續為我們加油。」

昨天中華隊擁有豪華內野，游擊張育成、二壘林子偉，陳柏豪上場時三壘是曾子祐、一壘王博玄，他說：「看見他們感覺很可靠，不管是誰，我都勇敢去投。」

陳柏豪前一次穿上國家隊球衣是2018年雅加達亞運，當時是球隊年紀最小，如今26歲的他，在充滿18、19歲球員的中華隊中已經被算「中生代」，陳柏豪很想拒絕這個稱號，但一旁的中職會長蔡其昌也認證。

陳柏豪表示，心情上成為學長也不錯，自己也會跟年紀最小的徐翔聖請教日職的經驗，自己則回饋調整建議，「我是告訴他，做你該做的就好，先面對這個系列賽，回去日本再思考投球計畫。」