經典賽／韓媒批對王牌朴世雄魯莽提問 台灣記者還原真實狀況

中華隊為備戰經典賽資格賽，連2天與南韓職棒樂天巨人隊進行交流賽，首戰樂天巨人推出王牌投手朴世雄先發。沒想到南韓媒體「體育朝鮮」，竟撰文批評台媒對朴世雄魯莽提問。

韓媒提到，台媒竟對曾經代表南韓出征奧運、WBC經典賽和亞運的投手，詢問「有參加過國際賽嗎？對台灣棒球有何看法」。文中指出，朴世雄感到錯愕，仍平靜回答，「對過台灣很多次，雖對台灣棒球了解不多，但上一次12強奪冠，實力非常強大。」

該報導認為，台媒事前可能只知道對方是一名樂天投手，但對王牌投手朴世雄來說，這種問題仍顯得魯莽。不過台灣人可能真的不知道朴世雄，就像南韓人只知道王建民、旅韓過的王維中、12強王牌林昱珉。朴世雄還沒有成為一名國際知名的「大投手」，儘管多次參加國際賽，仍沒有被認定是國家隊王牌。

不過根據ETtoday報導，台灣記者是向朴世雄提問「請問是第一次對到台灣嗎」、「請問從小到大有對過台灣的球隊嗎？對台灣的印象是什麼」，與韓媒報導所述的「是否第一次參加國際賽」完全不同。而且朴世雄沒有感到錯愕，反而露出親切笑容，爽朗回答：「哦，當然，很多次！」