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經典賽／原本以為只是春訓卻認真打 韓網怨：樂天巨人隊被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽昨天在台北大巨蛋開打，樂天巨人總教練金泰亨（前）脫帽致意。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽昨天在台北大巨蛋開打，樂天巨人總教練金泰亨（前）脫帽致意。記者許正宏／攝影

中華隊為了備戰下周經典賽資格賽，昨天起與南韓職棒樂天巨人隊進行2場交流賽，昨天首戰中華隊以4：3贏球，不過卻有南韓網友直呼「樂天巨人隊被騙了」。

南韓論壇theqoo有網友發文批評，原本以為只是到台灣參加春訓，樂天巨人狀況還在調整，卻被要求與中華隊打正式賽，還有媒體日和唱國歌等流程，讓樂天巨人受挫。

對此，南韓網友紛紛留言表示，「這是一場騙局」、「這根本不像友誼賽，大家都好認真」、「突然進行國際賽，真讓人想笑」、「很像日本以前做過的事，這種無聊事竟然在2025年發生」。

消息傳回台灣後，讓許多台灣球迷相當傻眼，認為南韓網友可能不清楚實際情況，「台灣球迷都知道只是交流賽」、「轉播權你們也買了，啦啦隊也來了」、「韓國人毛真的很多」。

中華隊今天將與樂天巨人進行第2場交流賽，推出富邦悍將隊李東洺先發，而他去年球季出賽23場，2場先發、21場後援，防禦率4.23，後援為主的他今天預計不會投太長局數；樂天巨人隊則推出金晉旭，他在上個賽季出賽19場、18場先發，戰績4勝3敗，防禦率5.31。

WBC中華隊 經典賽

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