經典賽／原本以為只是春訓卻認真打 韓網怨：樂天巨人隊被騙

中華隊為了備戰下周經典賽資格賽，昨天起與南韓職棒樂天巨人隊進行2場交流賽，昨天首戰中華隊以4：3贏球，不過卻有南韓網友直呼「樂天巨人隊被騙了」。

南韓論壇theqoo有網友發文批評，原本以為只是到台灣參加春訓，樂天巨人狀況還在調整，卻被要求與中華隊打正式賽，還有媒體日和唱國歌等流程，讓樂天巨人受挫。

對此，南韓網友紛紛留言表示，「這是一場騙局」、「這根本不像友誼賽，大家都好認真」、「突然進行國際賽，真讓人想笑」、「很像日本以前做過的事，這種無聊事竟然在2025年發生」。

消息傳回台灣後，讓許多台灣球迷相當傻眼，認為南韓網友可能不清楚實際情況，「台灣球迷都知道只是交流賽」、「轉播權你們也買了，啦啦隊也來了」、「韓國人毛真的很多」。

中華隊今天將與樂天巨人進行第2場交流賽，推出富邦悍將隊李東洺先發，而他去年球季出賽23場，2場先發、21場後援，防禦率4.23，後援為主的他今天預計不會投太長局數；樂天巨人隊則推出金晉旭，他在上個賽季出賽19場、18場先發，戰績4勝3敗，防禦率5.31。