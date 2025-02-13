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經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻四棒

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經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻扛四棒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽在台北大巨蛋舉行，隊長陳傑憲選到保送。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽在台北大巨蛋舉行，隊長陳傑憲選到保送。記者許正宏／攝影

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，先發打線變動，還沒上場的陳重羽、李宗賢排進先發，陳傑憲因感冒缺陣。

陳傑憲昨天未打完全場，今天也未先發，總教練曾豪駒透露，陳傑憲有感冒狀況，今天不會練習，預計休息1到2天就沒問題。

陳重羽今天擔任捕手、李宗賢二壘，最後2位尚未出賽野手都亮相，曾總也指出，這2場就是讓全員體驗比賽氛圍，投手還沒出賽的也會今天登板。

繼昨天呂詠臻之後，中華隊今天推出李東洺先發，而他去年球季出賽23場，2場先發、21場後援，防禦率4.23，後援為主的他今天預計不會投太長局數；樂天巨人隊則推出金晉旭，他在上個賽季出賽19場、18場先發，戰績4勝3敗，防禦率5.31。

經典賽資格賽中華隊先發打線：

1棒 宋晟睿，左外野

2棒 曾子祐，三壘

3棒 張育成，游擊

4棒 劉基鴻，指定打擊

5棒 陳文杰，中外野

6棒 吳念庭，一壘

7棒 陳重羽，捕手

8棒 王博玄，右外野

9棒 李宗賢，二壘

先發投手：李東洺

經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，2局上陳子豪（圖）敲出此戰首安的攻勢。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，2局上陳子豪（圖）敲出此戰首安的攻勢。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下吳念庭（圖）敲出二壘安打上得點圈。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下吳念庭（圖）敲出二壘安打上得點圈。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊張育成敲出安打。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊張育成敲出安打。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

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