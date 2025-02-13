經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻扛四棒

經典賽資格賽中華隊今天在台北大巨蛋續戰韓職樂天巨人隊，先發打線變動，還沒上場的陳重羽、李宗賢排進先發，陳傑憲因感冒缺陣。

陳傑憲昨天未打完全場，今天也未先發，總教練曾豪駒透露，陳傑憲有感冒狀況，今天不會練習，預計休息1到2天就沒問題。

陳重羽今天擔任捕手、李宗賢二壘，最後2位尚未出賽野手都亮相，曾總也指出，這2場就是讓全員體驗比賽氛圍，投手還沒出賽的也會今天登板。

繼昨天呂詠臻之後，中華隊今天推出李東洺先發，而他去年球季出賽23場，2場先發、21場後援，防禦率4.23，後援為主的他今天預計不會投太長局數；樂天巨人隊則推出金晉旭，他在上個賽季出賽19場、18場先發，戰績4勝3敗，防禦率5.31。

經典賽資格賽中華隊先發打線： 1棒 宋晟睿，左外野 2棒 曾子祐，三壘 3棒 張育成，游擊 4棒 劉基鴻，指定打擊 5棒 陳文杰，中外野 6棒 吳念庭，一壘 7棒 陳重羽，捕手 8棒 王博玄，右外野 9棒 李宗賢，二壘 先發投手：李東洺