經典賽／內野具雛型 旅外投手待開箱

世界棒球經典賽資格賽戰鼓響起，中華隊昨天和南韓職棒樂天巨人隊進行交流賽，為了廿一日在台北大巨蛋開打的正規賽事備戰；中華隊全新打線豪華程度令人驚艷，還有更多旅外投手等著「開箱」。

中華隊總教練曾豪駒的初版打線亮點很多，強打張育成排在第二棒，去年世界十二強隊長陳傑憲續任第三棒，具傳統意義的第四棒交給陳子豪。

中華職棒生涯一三一轟的陳子豪，最近對台鋼雄鷹隊的閉門模擬賽開轟，對扛起四棒直說「一方面感動，另方面也感受壓力。」擔任第二棒的張育成雖笑稱自己要「助攻」，但自己對於棒次沒太多想法，後面棒次有陳傑憲、陳子豪，「我只要打一壘安打，等他們送我回來就好，我因為有速度才排第二棒吧。」跟十二強賽相比，中華隊排出一條截然不同、依舊豪華的打線。

率領十二強賽奪冠的曾豪駒傾向讓打擊穩定的球員往打線前段排，第四棒雖然重要，但不再是「不動四番」，要視對戰投手調整。不過，卅六人名單還要濃縮到最後廿八人，打線仍可能變動。

另外，內野守備也浮現雛形，張育成游擊、林子偉二壘，兩人繼二○一九年亞洲錦標賽後再次搭擋；吳念庭以一壘為主，劉基鴻負責三壘；林子偉可能到外野支援，吳念庭也能接替二壘。

十二強賽捕手林家正因加入美國職棒運動家隊，受邀參加大聯盟春訓而辭退中華隊後，剩高宇杰、蔣少宏、陳重羽三捕手，教練團會先觀察狀況再決定最後人選。

這次旅外戰力比十二強時多，大部分是年輕投手。陳柏毓、林盛恩已投入訓練，日本職棒養樂多隊徐翔聖今天對巨人之戰登板，林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、孫易磊、古林睿煬明天報到。中華隊最晚十九日要向大會遞交廿八人名單。