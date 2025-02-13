聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／內野具雛型 旅外投手待開箱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
世界棒球經典賽中華隊球員張育成。記者陳正興／攝影
世界棒球經典賽中華隊球員張育成。記者陳正興／攝影

世界棒球經典賽資格賽戰鼓響起，中華隊昨天和南韓職棒樂天巨人隊進行交流賽，為了廿一日在台北大巨蛋開打的正規賽事備戰；中華隊全新打線豪華程度令人驚艷，還有更多旅外投手等著「開箱」。

中華隊總教練曾豪駒的初版打線亮點很多，強打張育成排在第二棒，去年世界十二強隊長陳傑憲續任第三棒，具傳統意義的第四棒交給陳子豪

中華職棒生涯一三一轟的陳子豪，最近對台鋼雄鷹隊的閉門模擬賽開轟，對扛起四棒直說「一方面感動，另方面也感受壓力。」擔任第二棒的張育成雖笑稱自己要「助攻」，但自己對於棒次沒太多想法，後面棒次有陳傑憲、陳子豪，「我只要打一壘安打，等他們送我回來就好，我因為有速度才排第二棒吧。」跟十二強賽相比，中華隊排出一條截然不同、依舊豪華的打線。

率領十二強賽奪冠的曾豪駒傾向讓打擊穩定的球員往打線前段排，第四棒雖然重要，但不再是「不動四番」，要視對戰投手調整。不過，卅六人名單還要濃縮到最後廿八人，打線仍可能變動。

另外，內野守備也浮現雛形，張育成游擊、林子偉二壘，兩人繼二○一九年亞洲錦標賽後再次搭擋；吳念庭以一壘為主，劉基鴻負責三壘；林子偉可能到外野支援，吳念庭也能接替二壘。

十二強賽捕手林家正因加入美國職棒運動家隊，受邀參加大聯盟春訓而辭退中華隊後，剩高宇杰、蔣少宏、陳重羽三捕手，教練團會先觀察狀況再決定最後人選。

這次旅外戰力比十二強時多，大部分是年輕投手。陳柏毓、林盛恩已投入訓練，日本職棒養樂多隊徐翔聖今天對巨人之戰登板，林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、孫易磊、古林睿煬明天報到。中華隊最晚十九日要向大會遞交廿八人名單。

WBC中華隊 古林睿煬 吳念庭 張育成 曾豪駒 林子偉 經典賽 陳傑憲 陳子豪 陳柏毓

延伸閱讀

經典賽／最強游擊沒來 張育成自認代班打2棒還要助攻

經典賽／開門戰扛起四棒 陳子豪有感動、有壓力

經典賽／「林子偉不會扛捕手啦」曾豪駒談林家正缺席效應

經典賽／新中華隊打線首亮相 陳子豪四棒、宋晟睿開路

相關新聞

經典賽／吳念庭雙安建功 笑稱韓職球彈

世界棒球經典賽資格賽中華隊繼兩場模擬賽獲勝後，昨與南韓職棒樂天巨人隊的熱身賽又以四比三獲得逆轉勝，打線展現本壘板紀律，頻...

經典賽／內野具雛型 旅外投手待開箱

世界棒球經典賽資格賽戰鼓響起，中華隊昨天和南韓職棒樂天巨人隊進行交流賽，為了廿一日在台北大巨蛋開打的正規賽事備戰；中華隊...

經典賽／守備4雙殺、打線8保送 曾總看見投打正面信號

備戰經典賽資格賽的中華隊今日以4：3擊敗樂天巨人隊，投打兩方面都展現出總教練曾豪駒的期望，他也特別感謝今天進場的2009...

圖輯／經典賽中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊

世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主...

經典賽／去年3支→單場2支二壘打 吳念庭：球彈了一點…

備戰經典賽資格賽，中華隊今天在首場開門熱身賽以4：3擊敗韓職樂天巨人隊，吳念庭單場兩支二壘打是大亮點，而他自謙說：「球可...

經典賽／吳念庭、高宇杰秀球棒控制 中華隊熱身賽3連勝

首場開門見客的熱身賽，經典賽資格賽中華隊後段打線展現球棒控制力，第7棒吳念庭2支二壘打、8棒高宇杰貢獻2分打點，以4：3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。