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經典賽／吳念庭雙安建功 笑稱韓職球彈

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
狀況絕佳 吳念庭昨三打數敲出兩支二壘打，展現火燙打擊表現。記者許正宏／攝影
狀況絕佳 吳念庭昨三打數敲出兩支二壘打，展現火燙打擊表現。記者許正宏／攝影

世界棒球經典賽資格賽中華隊繼兩場模擬賽獲勝後，昨與南韓職棒樂天巨人隊的熱身賽又以四比三獲得逆轉勝，打線展現本壘板紀律，頻獲保送上壘，敲出兩支二壘打的吳念庭狀況絕佳，台北大巨蛋內兩萬零九十九人的應援聲，讓中華隊提前體驗正賽氛圍。

中華隊備戰廿一日開打的經典賽資格賽，昨起與南韓職棒隊伍進行兩場熱身賽，球迷熱烈進場為新組成的中華隊加油，巨人則自帶應援團複製韓式應援。

中華隊昨晚展現球棒控制力。二局下第四棒陳子豪敲出此戰首安，兩出局後吳念庭的二壘打幫助追平比數；六局上面對一分落後，又是吳念庭的二壘安打製造二、三壘有人，高宇杰接著敲出二壘打，一棒拿下兩分逆轉戰局。

中華隊前兩場對台鋼雄鷹隊分別以五比四、六比二勝出，昨對樂天巨人也展現不錯攻擊火力，總教練曾豪駒表示：「攻擊設定上不錯，選到八次保送，揮空率少，這點相當不錯。」

中華隊採取牛棚車輪戰，雖被敲出十支安打，但有四次雙殺守備幫忙。曾豪駒說：「投手都有照狀況登板，危機處理有控制，沒有四壞讓對方輕鬆上壘，敢於對決才有雙殺出現。」

昨天交流賽採取巨人投球時使用韓職用球、中華隊投球用經典賽用球，吳念庭三打數兩安打都是二壘打，他笑說：「我去年二壘安打不多，今天打了兩支，球可能多少彈了一點。」

去年八月底因臉部被滾地球打到骨裂，吳念庭透過前兩場模擬賽調整，昨天展現好狀態，他說：「這麼早打高強度比賽較少見，賽前滿緊張的，在大巨蛋球迷很多，一定想要展現，趕快把自己調整好。」

曾豪駒感謝兩萬名觀眾加油，「讓我們提前感受比賽輸贏的感覺」。中華隊與樂天巨人隊的第二戰，今晚仍在大巨蛋舉行。

WBC中華隊 台鋼雄鷹 吳念庭 樂天巨人 經典賽 陳子豪 高宇杰

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